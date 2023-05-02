Тренер по самбо до смерти избил 7-летнего мальчика в Азербайджане

Ребёнка со сломанными шейными позвонками доставили в больницу, но спасти его не удалось

02 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео: Caliber.Az

В Азербайджане известный тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил ребёнка во время занятий. Об этом пишет Caliber.Az.

Инцидент случился в городе Сумгайыт. Бронзовый призёр вторых Евроигр пинал и таскал за волосы семилетнего подопечного, а затем в результате грубого и опасного приёма сломал ему шею.

Впоследствии мальчик скончался в больнице.

Тренера задержали. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, в апреле в Барнауле отчим после ссоры с супругой жестоко избил 11-летнюю падчерицу. Девочка попала в реанимацию, из-за полученных травм она может ослепнуть.