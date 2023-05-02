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Тренер по самбо до смерти избил 7-летнего мальчика в Азербайджане

Ребёнка со сломанными шейными позвонками доставили в больницу, но спасти его не удалось

02 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео: Caliber.Az
Кадр из видео: Caliber.Az

В Азербайджане известный тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил ребёнка во время занятий. Об этом пишет Caliber.Az.

Инцидент случился в городе Сумгайыт. Бронзовый призёр вторых Евроигр пинал и таскал за волосы семилетнего подопечного, а затем в результате грубого и опасного приёма сломал ему шею.

Впоследствии мальчик скончался в больнице. 

Тренера задержали. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, в апреле в Барнауле отчим после ссоры с супругой жестоко избил 11-летнюю падчерицу. Девочка попала в реанимацию, из-за полученных травм она может ослепнуть.

Комментарии 16

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конь

09:01:46 02-05-2023

Не быть этому подонку больше тренером. Имя ему моральный и физический урод. Азербайджанцам это мягко сказано не по нутру будет, такая слава...... Ребенка жаль....

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Гость

09:17:33 02-05-2023

О спорт , Ты - ..... Жуткая история.

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гость

09:48:20 02-05-2023

зверьки воинственные, только драться и заточены.

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Эльвира

09:56:54 02-05-2023

Ужас, надеюсь родители найдут как ему отомстить

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Виктор

10:07:28 02-05-2023

Так же и с ним поступить

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Гость

10:40:05 02-05-2023

Тех, кто применяет свою силу на заведомо более слабых детишках, надо как минимум пожизненно изолировать на каторжные работы, пусть там бравируют с киркой в руках кроша каменные глыбы. А вообще за смерть ребенка, необходимо вводить закон кровной мести, без последствий для родителей.

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Валентина

10:57:40 02-05-2023

Тварь! Тебе доверили самое дорогое, а ты не тренер, а тварь, ты не спортсмен, а убийца!

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Вася

11:05:43 02-05-2023

Кровь за кровь

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Гость

11:20:19 02-05-2023

Почему это смерть по неосторожности? Он же его не случайно убил, а специально применил прием, в результате которого сломал ребенку позвонки.

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Окс

11:26:21 02-05-2023

Ужасно! Детишки бывают те еще сволочи. Но "это" не допустимо. Бей себе равного. А тренеру когда. Всём аулом убивать будут.

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Т

11:28:41 02-05-2023

Его замого замочат

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Жоржик

12:03:39 02-05-2023

У нас помню Тренер был по классической борьбе, еще при Союзе, Игорь Алексеевич Родькин, светлая память ему, убили его в 90-е в Барнауле, застрелили в гараже. Вот мужик был отличный, нас, мелких пацанов учил всему, хотя все приемы и броски тоже всегда показывал на нас же, но все было четко и абсолютно безопасно. Реально Тренер был с большой буквы и как человек был просто замечательный. А этот, что пацана сломал - это не тренер, это пена, наказывать нужно такого максимально строго.

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Майкл

12:09:15 02-05-2023

Смертная казнь, все тут.

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Елена

12:21:14 02-05-2023

Родители дорогие. Да кому ж вы доверили малыша? Как все это пережить. ???? Видео страшное.

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Я

13:12:46 02-05-2023

Если человек умеет что-то хорошо делать- это совсем не значит, что он умеет учить! Для тренеров должно быть обязательно образование в институте!

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Гость

13:53:49 02-05-2023

Этой Мрази нужно сломать шею точно также как он сделал это с ребенком. Пусть мучается всю жизнь. Убил дитя маленькое. А ведь малыша ждали дома родители. У него еще вся жизнь была впереди....

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