Тренер по самбо до смерти избил 7-летнего мальчика в Азербайджане
Ребёнка со сломанными шейными позвонками доставили в больницу, но спасти его не удалось
02 мая 2023, 07:30, ИА Амител
В Азербайджане известный тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил ребёнка во время занятий. Об этом пишет Caliber.Az.
Инцидент случился в городе Сумгайыт. Бронзовый призёр вторых Евроигр пинал и таскал за волосы семилетнего подопечного, а затем в результате грубого и опасного приёма сломал ему шею.
Впоследствии мальчик скончался в больнице.
Тренера задержали. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Напомним, в апреле в Барнауле отчим после ссоры с супругой жестоко избил 11-летнюю падчерицу. Девочка попала в реанимацию, из-за полученных травм она может ослепнуть.
09:01:46 02-05-2023
Не быть этому подонку больше тренером. Имя ему моральный и физический урод. Азербайджанцам это мягко сказано не по нутру будет, такая слава...... Ребенка жаль....
09:17:33 02-05-2023
О спорт , Ты - ..... Жуткая история.
09:48:20 02-05-2023
зверьки воинственные, только драться и заточены.
09:56:54 02-05-2023
Ужас, надеюсь родители найдут как ему отомстить
10:07:28 02-05-2023
Так же и с ним поступить
10:40:05 02-05-2023
Тех, кто применяет свою силу на заведомо более слабых детишках, надо как минимум пожизненно изолировать на каторжные работы, пусть там бравируют с киркой в руках кроша каменные глыбы. А вообще за смерть ребенка, необходимо вводить закон кровной мести, без последствий для родителей.
10:57:40 02-05-2023
Тварь! Тебе доверили самое дорогое, а ты не тренер, а тварь, ты не спортсмен, а убийца!
11:05:43 02-05-2023
Кровь за кровь
11:20:19 02-05-2023
Почему это смерть по неосторожности? Он же его не случайно убил, а специально применил прием, в результате которого сломал ребенку позвонки.
11:26:21 02-05-2023
Ужасно! Детишки бывают те еще сволочи. Но "это" не допустимо. Бей себе равного. А тренеру когда. Всём аулом убивать будут.
11:28:41 02-05-2023
Его замого замочат
12:03:39 02-05-2023
У нас помню Тренер был по классической борьбе, еще при Союзе, Игорь Алексеевич Родькин, светлая память ему, убили его в 90-е в Барнауле, застрелили в гараже. Вот мужик был отличный, нас, мелких пацанов учил всему, хотя все приемы и броски тоже всегда показывал на нас же, но все было четко и абсолютно безопасно. Реально Тренер был с большой буквы и как человек был просто замечательный. А этот, что пацана сломал - это не тренер, это пена, наказывать нужно такого максимально строго.
12:09:15 02-05-2023
Смертная казнь, все тут.
12:21:14 02-05-2023
Родители дорогие. Да кому ж вы доверили малыша? Как все это пережить. ???? Видео страшное.
13:12:46 02-05-2023
Если человек умеет что-то хорошо делать- это совсем не значит, что он умеет учить! Для тренеров должно быть обязательно образование в институте!
13:53:49 02-05-2023
Этой Мрази нужно сломать шею точно также как он сделал это с ребенком. Пусть мучается всю жизнь. Убил дитя маленькое. А ведь малыша ждали дома родители. У него еще вся жизнь была впереди....