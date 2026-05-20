Диетолог назвала безопасную норму сыра

Рекомендуется есть 20–30 граммов три-четыре раза в неделю, отдавая предпочтение нежирным и малосоленым сортам

20 мая 2026, 11:15, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости рассказала, сколько сыра можно есть без вреда для здоровья.

«Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли», — пояснила врач.

Она уточнила: чем больше в сыре жира и соли, тем меньше должна быть порция.