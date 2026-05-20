Диетолог назвала безопасную норму сыра
Рекомендуется есть 20–30 граммов три-четыре раза в неделю, отдавая предпочтение нежирным и малосоленым сортам
20 мая 2026, 11:15, ИА Амител
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости рассказала, сколько сыра можно есть без вреда для здоровья.
«Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли», — пояснила врач.
Она уточнила: чем больше в сыре жира и соли, тем меньше должна быть порция.
«Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве», — добавила Стародубова.
11:19:17 20-05-2026
Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорого купить неплохой сыр?
11:23:23 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... В Белоруссии
11:24:29 20-05-2026
Гость (11:23:23 20-05-2026) В Белоруссии ... Спасибо! Придется ехать... 🤥
11:23:43 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.
11:25:21 20-05-2026
Мимопроходящий (11:23:43 20-05-2026) "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.... Спасибо... В Белоруссию сьезжу...
11:46:06 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... Брюкковский попробуйте. Как по мне так вполне достойный.
14:24:35 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... В Швеции или Германии но надо получать у них зарплату. На нашу и там не потянет.
15:06:30 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... На Динамо есть точка
15:07:36 20-05-2026
Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... Зеленодольский, на мой вкус конечно, беру на янтарном, ценник где-то 850 ( в делто-зеленом 1100). Отдел, нде самая большая очередь, не ошибетесь.
11:31:22 20-05-2026
Не раскрыта диетологом полезность или вредность сыра с плесенью, жду продолжения
11:34:29 20-05-2026
"Если ничего не покупать, то цены нормальные." (c)
11:42:29 20-05-2026
"Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной сыроварни. Дорого, но иногда делаю себе праздник.
12:01:14 20-05-2026
Горожанка (11:42:29 20-05-2026) "Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной... Согласен, но и "буржуйских" сыров у них выбор хороший.
12:30:44 20-05-2026
Горожанка (11:42:29 20-05-2026) "Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной... Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю.
На 100 граммах сыра не разоришься никак.
14:27:18 20-05-2026
Горожанин (12:30:44 20-05-2026) Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии пр... А Вы едите только сыр и больше ничего- за квартиру не платите- а не вы ли голым пугаете людей в парках. А так конечно один сыр это ерундаю
11:44:21 20-05-2026
А относительно недорогой и вкусный - куяганские сыры и ануйские.
12:20:18 20-05-2026
Мимопроходящий (11:23:43 20-05-2026) "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.... Только надо быть готовым к тому, что под видом сыра "подороже" тебе подсунут дешёвый. Там продавцы любят это делать.
12:23:15 20-05-2026
У мордовского "Сармич"- вся линейка хорошая- покупаю в "Ярче" и "Ленте".. Насчет 20 гр 3 раза в неделю.. - не буду следовать.
15:16:52 20-05-2026
Сыробогатов нормальный сыр делает, в Ленте и в Ярче его продают
18:24:17 20-05-2026
Возможный вред здоровью-то почему не озвучили?