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Диетолог назвала безопасную норму сыра

Рекомендуется есть 20–30 граммов три-четыре раза в неделю, отдавая предпочтение нежирным и малосоленым сортам

20 мая 2026, 11:15, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости рассказала, сколько сыра можно есть без вреда для здоровья.

«Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю, при этом лучше делать выбор в сторону нежирных и низкожирных сыров с содержанием жиров до 30% и невысоким содержанием соли», — пояснила врач.

Она уточнила: чем больше в сыре жира и соли, тем меньше должна быть порция.

«Острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве», — добавила Стародубова.

       

Комментарии 20

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Кость

11:19:17 20-05-2026

Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорого купить неплохой сыр?

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Гость

11:23:23 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... В Белоруссии

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Кость

11:24:29 20-05-2026

Гость (11:23:23 20-05-2026) В Белоруссии ... Спасибо! Придется ехать... 🤥

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Мимопроходящий

11:23:43 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.

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Кость

11:25:21 20-05-2026

Мимопроходящий (11:23:43 20-05-2026) "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.... Спасибо... В Белоруссию сьезжу...

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Гость

11:46:06 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... Брюкковский попробуйте. Как по мне так вполне достойный.

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Гость

14:24:35 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... В Швеции или Германии но надо получать у них зарплату. На нашу и там не потянет.

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Гость

15:06:30 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... На Динамо есть точка

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Гость

15:07:36 20-05-2026

Кость (11:19:17 20-05-2026) Любители сыра подскажите плиз где можно относительно недорог... Зеленодольский, на мой вкус конечно, беру на янтарном, ценник где-то 850 ( в делто-зеленом 1100). Отдел, нде самая большая очередь, не ошибетесь.

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ВВП

11:31:22 20-05-2026

Не раскрыта диетологом полезность или вредность сыра с плесенью, жду продолжения

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Гость

11:34:29 20-05-2026

"Если ничего не покупать, то цены нормальные." (c)

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Горожанка

11:42:29 20-05-2026

"Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной сыроварни. Дорого, но иногда делаю себе праздник.

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Гость

12:01:14 20-05-2026

Горожанка (11:42:29 20-05-2026) "Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной... Согласен, но и "буржуйских" сыров у них выбор хороший.

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Горожанин

12:30:44 20-05-2026

Горожанка (11:42:29 20-05-2026) "Относительно неплохой" беру в "Бахетле" от их собственной... Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет 20–30 граммов примерно три-четыре раза в неделю.

На 100 граммах сыра не разоришься никак.

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Гость

14:27:18 20-05-2026

Горожанин (12:30:44 20-05-2026) Средняя порция сыра для взрослого человека при отсутствии пр... А Вы едите только сыр и больше ничего- за квартиру не платите- а не вы ли голым пугаете людей в парках. А так конечно один сыр это ерундаю

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Горожанка

11:44:21 20-05-2026

А относительно недорогой и вкусный - куяганские сыры и ануйские.

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Гость

12:20:18 20-05-2026

Мимопроходящий (11:23:43 20-05-2026) "Относительно" :) неплохой - на Новом рынке.... Только надо быть готовым к тому, что под видом сыра "подороже" тебе подсунут дешёвый. Там продавцы любят это делать.

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Гость

12:23:15 20-05-2026

У мордовского "Сармич"- вся линейка хорошая- покупаю в "Ярче" и "Ленте".. Насчет 20 гр 3 раза в неделю.. - не буду следовать.

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Гость

15:16:52 20-05-2026

Сыробогатов нормальный сыр делает, в Ленте и в Ярче его продают

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гость

18:24:17 20-05-2026

Возможный вред здоровью-то почему не озвучили?

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