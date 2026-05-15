Диетолог назвала допустимую порцию клубники

Взрослым рекомендуется съедать до 300 граммов (около 20 ягод), детям с 7 лет — до 200 граммов

15 мая 2026, 07:45, ИА Амител

Клубника / Фото: unsplash.com

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала о безопасных нормах употребления клубники.

«Оптимальная порция клубники — 150–300 граммов в день для взрослого, это около 10–20 средних ягод. Для детей — 30–50 граммов с 1 года, 80–100 граммов — с 3 лет, 150–200 граммов — с 7 лет», — пояснила врач.

По словам специалиста, клубника — хороший источник витаминов, клетчатки, пектинов, биологически активных веществ и антиоксидантов. Врачи рекомендуют включать в рацион разные ягоды — как свежие, так и замороженные.

«При этом не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главный принцип здорового рациона — разнообразие. Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, препятствует старению», — добавила Ямилова.

Она также напомнила, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете работает кабинет консультативной помощи по вопросам здорового питания.