Диетолог назвала допустимую порцию клубники
Взрослым рекомендуется съедать до 300 граммов (около 20 ягод), детям с 7 лет — до 200 граммов
15 мая 2026, 07:45, ИА Амител
Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала о безопасных нормах употребления клубники.
«Оптимальная порция клубники — 150–300 граммов в день для взрослого, это около 10–20 средних ягод. Для детей — 30–50 граммов с 1 года, 80–100 граммов — с 3 лет, 150–200 граммов — с 7 лет», — пояснила врач.
По словам специалиста, клубника — хороший источник витаминов, клетчатки, пектинов, биологически активных веществ и антиоксидантов. Врачи рекомендуют включать в рацион разные ягоды — как свежие, так и замороженные.
«При этом не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главный принцип здорового рациона — разнообразие. Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, препятствует старению», — добавила Ямилова.
Она также напомнила, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете работает кабинет консультативной помощи по вопросам здорового питания.
08:33:04 15-05-2026
Диетолог назвала допустимую порцию клубники. Это хорошо. По такой цене, как сегодня, штук пять можно
08:53:04 15-05-2026
То, что растет в огороде, и которую сейчас продают - это две большие разницы. Какова безопасная доза искусственной ягоды?
09:04:43 15-05-2026
Вот кстати земляника садовая - это, наверное, единственная ягода, которую вырастить реально дешевле, чем купить. Что по нынешним ценам, что раньше. Так что идет диетолог со своими рекомендациями куда подальше.
09:13:17 15-05-2026
Гость (09:04:43 15-05-2026) Вот кстати земляника садовая - это, наверное, единственная я... вот сразу видно - теоретик.
09:54:34 15-05-2026
Musik (09:13:17 15-05-2026) вот сразу видно - теоретик.... Не, теоретик - это ты) У нас сад с середины прошлого века. И земляника старых сортов, которые требуют меньшего ухода и нормально растут, возобновляясь усами. При цене на эту ягоду никогда бы мы столько ее не ели, как со своего участка. Плюс растет мускусная в качестве почвопокровника. Вкус у нее на любителя, но она сорняк, то есть вообще никакого ухода.
10:05:59 15-05-2026
Гость (09:54:34 15-05-2026) Не, теоретик - это ты) У нас сад с середины прошлого века. И... ну с этой стороны - у нас в огороде 15 соток картошки было, вся в дело уходила, уход минимальный. в этом году у сетевиков больше 100 рупий за кило было моментами.
ну да - проще вырастить чем купить.
а начинаешь счиать - своё время, стоимость земли - за ну его нафиг, ведро клубники купить проще.
10:18:11 15-05-2026
Musik (10:05:59 15-05-2026) ну с этой стороны - у нас в огороде 15 соток картошки было, ... Ну вот мы считали - земляники нет, не проще. Ведро картошки - скорее да. Да и не нужно нам столько картошки. Посадили десять-пятнадцать кустов, осенью поели в охотку свежую, и нормально. А вот землянику за 400-500 и выше рубликов за кило - не, лучше своя. Опять же, знакомые так купили на базаре и всю выкинули - не знаю, чем ее там удобряли, но пахла она, пардон, дерьмецом. Еще из культур, которые дешевле вырастить самим - острый перец. И стоит он как самолет, так еще и хорошего в продаже не найдешь.
10:56:17 15-05-2026
Гость (10:18:11 15-05-2026) Ну вот мы считали - земляники нет, не проще. Ведро картошки ... Острый перец стоит как самолет? Странно, может я не тот перец какой-то покупаю. Не помню точно цену, но пакет этого красного жгучего перца которого мне на год хватает где-то в пределах 300 р.
12:40:46 15-05-2026
Гость (10:56:17 15-05-2026) Острый перец стоит как самолет? Странно, может я не тот пере... Пакет перца? На год? Сухого, что ли?.. Я-то про острый свежий. У меня халапеньо по концу лета - осени летит килограммами и на аджику, и на маринованный перец. И на заготовку в вине и прочие вкусняшки. А килограмм острого перца стоит не меньше 400 рублей. И на него без слез не взглянешь, обычно это кайенский какой, у которого мякоти нет в принципе.