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Россиянам назвали дешевый овощ, который эффективно "обновляет" организм

Особенно полезен овощ будет людям, живущим в промышленных городах

10 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Употребление капусты способствует обновлению организма и детоксикации, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Королева пояснила, что капуста помогает поддерживать необходимое количество антиоксиданта глутатиона в клетках для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма.

"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов будет происходить своевременно", – подчеркнула врач-диетолог.

Она отметила, что сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если человек живет в промышленных городах с загрязненным воздухом.

"Важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогают серосодержащие продукты, в том числе капуста", – заключила Королева.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова поставила капусту на третье место в списке самых полезных осенних овощей.

Фото: unsplash.com

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советы эксперта здоровое питание Продукты

Комментарии 8

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Гость

15:35:15 10-11-2023

Значит подорожает.

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Гость

16:17:07 10-11-2023

Детоксикация? она что только с зависимыми алкоголем и наркотиками работает? Откуда токсины в не злоупотребляющем?

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Гость

16:25:21 10-11-2023

Гость (16:17:07 10-11-2023) Детоксикация? она что только с зависимыми алкоголем и наркот... А вы разве живете с экологически благополучном месте? Дышите чистейшим воздухом, пьете чистейшую воду? И товары с красителями, ароматизаторами и прочим не покупаете?

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Гость

16:19:37 10-11-2023

Ещё брюкву забыли.

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Джамшут

16:39:40 10-11-2023

Капуста постоянно обрабатывается ядохимикатами. Польза капусты под вопросом.

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Грудастая

19:09:47 10-11-2023

Постояна ем капусту. У миня уже сиськи на влизают в лифчик 6 размера. На мяса денег нет. Картошка надаела.. Как быть?

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Гость

19:39:15 10-11-2023

Значит какпуста пропадает на базах хранения.

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Гость

20:59:59 10-11-2023

Давно уже создан гибрид капусты и картофеля - капустофель....ну такая капуста с яйцами

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