Россиянам назвали дешевый овощ, который эффективно "обновляет" организм
Особенно полезен овощ будет людям, живущим в промышленных городах
10 ноября 2023, 15:30, ИА Амител
Употребление капусты способствует обновлению организма и детоксикации, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Королева пояснила, что капуста помогает поддерживать необходимое количество антиоксиданта глутатиона в клетках для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма.
"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов будет происходить своевременно", – подчеркнула врач-диетолог.
Она отметила, что сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если человек живет в промышленных городах с загрязненным воздухом.
"Важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогают серосодержащие продукты, в том числе капуста", – заключила Королева.
Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова поставила капусту на третье место в списке самых полезных осенних овощей.
15:35:15 10-11-2023
Значит подорожает.
16:17:07 10-11-2023
Детоксикация? она что только с зависимыми алкоголем и наркотиками работает? Откуда токсины в не злоупотребляющем?
16:25:21 10-11-2023
Гость (16:17:07 10-11-2023) Детоксикация? она что только с зависимыми алкоголем и наркот... А вы разве живете с экологически благополучном месте? Дышите чистейшим воздухом, пьете чистейшую воду? И товары с красителями, ароматизаторами и прочим не покупаете?
16:19:37 10-11-2023
Ещё брюкву забыли.
16:39:40 10-11-2023
Капуста постоянно обрабатывается ядохимикатами. Польза капусты под вопросом.
19:09:47 10-11-2023
Постояна ем капусту. У миня уже сиськи на влизают в лифчик 6 размера. На мяса денег нет. Картошка надаела.. Как быть?
19:39:15 10-11-2023
Значит какпуста пропадает на базах хранения.
20:59:59 10-11-2023
Давно уже создан гибрид капусты и картофеля - капустофель....ну такая капуста с яйцами