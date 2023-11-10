Особенно полезен овощ будет людям, живущим в промышленных городах

10 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Употребление капусты способствует обновлению организма и детоксикации, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Королева пояснила, что капуста помогает поддерживать необходимое количество антиоксиданта глутатиона в клетках для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма.

"Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов будет происходить своевременно", – подчеркнула врач-диетолог.

Она отметила, что сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если человек живет в промышленных городах с загрязненным воздухом.

"Важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогают серосодержащие продукты, в том числе капуста", – заключила Королева.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова поставила капусту на третье место в списке самых полезных осенних овощей.