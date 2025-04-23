Диетолог назвала самые полезные напитки в жару
Среди них — минералка и домашний лимонад
23 апреля 2025, 11:35, ИА Амител
Фото: Boba Jaglicic / unsplash.com
В жаркую погоду сладкие и газированные напитки не утоляют жажду, а лишь усиливают ее, предупреждает диетолог Лариса Габдулхакова. В беседе с "Известиями" эксперт рекомендовала заменить их натуральными альтернативами.
Лучшие напитки в жару:
- травяные чаи и морсы без сахара – содержат витамины и антиоксиданты;
- домашние лимонады – лавандовый, грейпфрутовый, огуречно-базиликовый;
- квас и комбуча – пробиотики улучшают микрофлору кишечника.
Самым же полезным напитком после воды специалист называет негазированную минералку. Она нормализует отток желчи, восстанавливает слизистую ЖКТ и ускоряет метаболизм.
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18:13:32 23-04-2025
Мне больше нравится квас)