Среди них — минералка и домашний лимонад

23 апреля 2025, 11:35, ИА Амител

Фото: Boba Jaglicic / unsplash.com

В жаркую погоду сладкие и газированные напитки не утоляют жажду, а лишь усиливают ее, предупреждает диетолог Лариса Габдулхакова. В беседе с "Известиями" эксперт рекомендовала заменить их натуральными альтернативами.

Лучшие напитки в жару:

травяные чаи и морсы без сахара – содержат витамины и антиоксиданты;

домашние лимонады – лавандовый, грейпфрутовый, огуречно-базиликовый;

квас и комбуча – пробиотики улучшают микрофлору кишечника.

Самым же полезным напитком после воды специалист называет негазированную минералку. Она нормализует отток желчи, восстанавливает слизистую ЖКТ и ускоряет метаболизм.

Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.