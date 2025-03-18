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Диетолог назвала самые полезные продукты для мужчин

Среди них — брокколи, кешью и томаты

18 марта 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com
Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com

Некоторая еда может серьезно поддержать мужское здоровье, рассказала изданию Life.ru диетолог Ольга Хохлова.

Чтобы справляться со стрессами и возрастными изменениями, специалист рекомендует чаще употреблять следующие продукты: 

  • тыквенные семечки – богаты цинком, поддерживают уровень тестостерона и здоровье предстательной железы;
  • жирная рыба – содержит омега-3 и витамин D, уменьшает воспаления, защищает сердце и улучшает мозговую деятельность;
  • томаты – богаты ликопином (антиоксидант, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца), витамином C и калием, которые полезны для иммунитета и артериального давления;
  • кешью – содержат цинк, магний и полезные жиры, все это поддерживает уровень тестостерона и помогает бороться со стрессом;
  • брокколи – содержит сульфорафан, который уменьшает воспаления и укрепляет иммунную систему.

"Правильный рацион, включающий перечисленные продукты, поможет мужчинам оставаться энергичными, поддерживать здоровье сердца и репродуктивную функцию", – заключила Хохлова.

Ранее нутрициолог Диана Никитина рекомендовала употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

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Гость

14:09:59 18-03-2025

Мясо и овощи.

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Владимир

14:41:52 18-03-2025

После таких продуктов будут стоять одни подворотнички!

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