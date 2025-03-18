Диетолог назвала самые полезные продукты для мужчин
Среди них — брокколи, кешью и томаты
18 марта 2025, 13:25, ИА Амител
Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com
Некоторая еда может серьезно поддержать мужское здоровье, рассказала изданию Life.ru диетолог Ольга Хохлова.
Чтобы справляться со стрессами и возрастными изменениями, специалист рекомендует чаще употреблять следующие продукты:
- тыквенные семечки – богаты цинком, поддерживают уровень тестостерона и здоровье предстательной железы;
- жирная рыба – содержит омега-3 и витамин D, уменьшает воспаления, защищает сердце и улучшает мозговую деятельность;
- томаты – богаты ликопином (антиоксидант, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца), витамином C и калием, которые полезны для иммунитета и артериального давления;
- кешью – содержат цинк, магний и полезные жиры, все это поддерживает уровень тестостерона и помогает бороться со стрессом;
- брокколи – содержит сульфорафан, который уменьшает воспаления и укрепляет иммунную систему.
"Правильный рацион, включающий перечисленные продукты, поможет мужчинам оставаться энергичными, поддерживать здоровье сердца и репродуктивную функцию", – заключила Хохлова.
Ранее нутрициолог Диана Никитина рекомендовала употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения.
14:09:59 18-03-2025
Мясо и овощи.
14:41:52 18-03-2025
После таких продуктов будут стоять одни подворотнички!