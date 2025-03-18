Диетолог назвала самые полезные продукты для мужчин

Среди них — брокколи, кешью и томаты

18 марта 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com

Некоторая еда может серьезно поддержать мужское здоровье, рассказала изданию Life.ru диетолог Ольга Хохлова.

Чтобы справляться со стрессами и возрастными изменениями, специалист рекомендует чаще употреблять следующие продукты:

тыквенные семечки – богаты цинком, поддерживают уровень тестостерона и здоровье предстательной железы;

богаты цинком, поддерживают уровень тестостерона и здоровье предстательной железы; жирная рыба – содержит омега-3 и витамин D, уменьшает воспаления, защищает сердце и улучшает мозговую деятельность;

содержит омега-3 и витамин D, уменьшает воспаления, защищает сердце и улучшает мозговую деятельность; томаты – богаты ликопином (антиоксидант, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца), витамином C и калием, которые полезны для иммунитета и артериального давления;

богаты ликопином (антиоксидант, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца), витамином C и калием, которые полезны для иммунитета и артериального давления; кешью – содержат цинк, магний и полезные жиры, все это поддерживает уровень тестостерона и помогает бороться со стрессом;

– содержат цинк, магний и полезные жиры, все это поддерживает уровень тестостерона и помогает бороться со стрессом; брокколи – содержит сульфорафан, который уменьшает воспаления и укрепляет иммунную систему.

"Правильный рацион, включающий перечисленные продукты, поможет мужчинам оставаться энергичными, поддерживать здоровье сердца и репродуктивную функцию", – заключила Хохлова.

Ранее нутрициолог Диана Никитина рекомендовала употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения.