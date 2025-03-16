Нутрициолог назвала лучшее время для кофе и сладкого

Первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем

16 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Drew Gilliam / unsplash.com

Нутрициолог Диана Никитина рекомендует употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем, а вторую – примерно в два часа дня. Это связано с тем, что кофеин подавляет выработку гормона бодрости кортизола, что может со временем требовать увеличения дозы кофе для поддержания того же эффекта.

"Кроме того, утренний кофе может спровоцировать желание съесть что-то сладкое после обеда, так как кортизол поднимает кровяное давление и заставляет тело запасать энергию", – подчеркнула Никитина.

Также она советует есть сладкое и выпечку в первой половине дня, чтобы избежать скачков сахара вечером и улучшить качество сна.

Ранее британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь.