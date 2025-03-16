Нутрициолог назвала лучшее время для кофе и сладкого
Первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем
16 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Нутрициолог Диана Никитина рекомендует употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения, пишет "Лента.ру".
По словам специалиста, первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем, а вторую – примерно в два часа дня. Это связано с тем, что кофеин подавляет выработку гормона бодрости кортизола, что может со временем требовать увеличения дозы кофе для поддержания того же эффекта.
"Кроме того, утренний кофе может спровоцировать желание съесть что-то сладкое после обеда, так как кортизол поднимает кровяное давление и заставляет тело запасать энергию", – подчеркнула Никитина.
Также она советует есть сладкое и выпечку в первой половине дня, чтобы избежать скачков сахара вечером и улучшить качество сна.
Ранее британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь.
08:35:06 16-03-2025
Нутрициолог ассоциируется со словом шарлатан
22:01:30 16-03-2025
...... (08:35:06 16-03-2025) Нутрициолог ассоциируется со словом шарлатан...
Еще бездельник и паразитарная личность.
00:46:53 17-03-2025
Да конечно