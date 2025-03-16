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Нутрициолог назвала лучшее время для кофе и сладкого

Первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем

16 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Drew Gilliam / unsplash.com
Фото: Drew Gilliam / unsplash.com

Нутрициолог Диана Никитина рекомендует употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения, пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем, а вторую – примерно в два часа дня. Это связано с тем, что кофеин подавляет выработку гормона бодрости кортизола, что может со временем требовать увеличения дозы кофе для поддержания того же эффекта.

"Кроме того, утренний кофе может спровоцировать желание съесть что-то сладкое после обеда, так как кортизол поднимает кровяное давление и заставляет тело запасать энергию", – подчеркнула Никитина.

Также она советует есть сладкое и выпечку в первой половине дня, чтобы избежать скачков сахара вечером и улучшить качество сна.

Ранее британский профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг заявил, что ежедневное употребление кофе продлевает жизнь.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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......

08:35:06 16-03-2025

Нутрициолог ассоциируется со словом шарлатан

  13 Нравится
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Гость

22:01:30 16-03-2025

...... (08:35:06 16-03-2025) Нутрициолог ассоциируется со словом шарлатан...
Еще бездельник и паразитарная личность.

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Наталия

00:46:53 17-03-2025

Да конечно

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