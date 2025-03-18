Кофе с сигаретой. Психиатр рассказала, какие привычки подстегивают тревогу

Усугубить тревожное состояние может образ жизни, близкий многим россиянам

18 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Взволнованный мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Тревога стала постоянной спутницей многих россиян, но мало кто знает, что ее могут усугублять простые привычки, связанные со знакомым многим образом жизни. "Секрет фирмы" узнал у психиатра, какие факторы особенно усугубляют тревожное состояние и как на них повлиять.

Алкоголь

Хотя поначалу спиртное может расслабить, позже оно лишь усилит тревогу. Существует даже термин hangxiety – похмельная тревога.

"Использование алкоголя в качестве механизма преодоления тревоги может привести к порочному кругу, когда люди полагаются на алкоголь, чтобы справиться с тревогой, что со временем делает тревогу еще сильнее", – объясняет психиатр Елена Колесниченко.

Регулярное употребление алкоголя воздействует на центральную нервную систему и надпочечники, делая человека более чувствительным к стрессу.

Никотин

Никотин – стимулятор, который может на время улучшить настроение. Но лишь иногда употреблять его, как известно, практически невозможно, а при регулярном употреблении он вызывает сильную зависимость.

Синдром отмены никотина сопровождается тревожностью и раздражительностью. Выходит, что люди курят, чтобы облегчить тревогу, но в долгосрочной перспективе только усугубляют ее.

Кофеин

Кофеин ускоряет сердцебиение и дыхание – это может усиливать симптомы тревоги.

"Чувствительность к кофеину варьируется у разных людей. Некоторые люди могут потреблять кофеин без каких-либо негативных последствий, в то время как другие могут испытывать повышенную тревогу и иные неприятные симптомы даже при небольших дозах", – поясняет врач.

Если кофеин усиливает тревожность, стоит меньше пить его, а лучше – выбирать другие напитки.

Недостаток физической активности

Регулярные тренировки помогают организму адаптироваться к стрессу и снижать уровень тревоги.

"Тренировки у человека с тревогой по поводу физиологических симптомов, таких как учащенное сердцебиение, повышают его толерантность (устойчивость) к таким симптомам", – говорит психиатр.

Даже обычные прогулки или легкие тренировки помогут снизить восприимчивость к стрессовым ситуациям.

Недосып

Хронический недостаток сна ухудшает эмоциональную регуляцию, делая людей более раздражительными и уязвимыми перед тревогой.

"Это может привести к увеличению раздражительности и трудностям в межличностных отношениях, что может способствовать повышению уровня тревоги", – объясняет психиатр.

Тревога и недосып образуют замкнутый круг: беспокойство мешает засыпать, а нехватка сна лишь усиливает тревожность.