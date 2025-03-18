Кофе с сигаретой. Психиатр рассказала, какие привычки подстегивают тревогу
Усугубить тревожное состояние может образ жизни, близкий многим россиянам
18 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Тревога стала постоянной спутницей многих россиян, но мало кто знает, что ее могут усугублять простые привычки, связанные со знакомым многим образом жизни. "Секрет фирмы" узнал у психиатра, какие факторы особенно усугубляют тревожное состояние и как на них повлиять.
Алкоголь
Хотя поначалу спиртное может расслабить, позже оно лишь усилит тревогу. Существует даже термин hangxiety – похмельная тревога.
"Использование алкоголя в качестве механизма преодоления тревоги может привести к порочному кругу, когда люди полагаются на алкоголь, чтобы справиться с тревогой, что со временем делает тревогу еще сильнее", – объясняет психиатр Елена Колесниченко.
Регулярное употребление алкоголя воздействует на центральную нервную систему и надпочечники, делая человека более чувствительным к стрессу.
Никотин
Никотин – стимулятор, который может на время улучшить настроение. Но лишь иногда употреблять его, как известно, практически невозможно, а при регулярном употреблении он вызывает сильную зависимость.
Синдром отмены никотина сопровождается тревожностью и раздражительностью. Выходит, что люди курят, чтобы облегчить тревогу, но в долгосрочной перспективе только усугубляют ее.
Кофеин
Кофеин ускоряет сердцебиение и дыхание – это может усиливать симптомы тревоги.
"Чувствительность к кофеину варьируется у разных людей. Некоторые люди могут потреблять кофеин без каких-либо негативных последствий, в то время как другие могут испытывать повышенную тревогу и иные неприятные симптомы даже при небольших дозах", – поясняет врач.
Если кофеин усиливает тревожность, стоит меньше пить его, а лучше – выбирать другие напитки.
Недостаток физической активности
Регулярные тренировки помогают организму адаптироваться к стрессу и снижать уровень тревоги.
"Тренировки у человека с тревогой по поводу физиологических симптомов, таких как учащенное сердцебиение, повышают его толерантность (устойчивость) к таким симптомам", – говорит психиатр.
Даже обычные прогулки или легкие тренировки помогут снизить восприимчивость к стрессовым ситуациям.
Недосып
Хронический недостаток сна ухудшает эмоциональную регуляцию, делая людей более раздражительными и уязвимыми перед тревогой.
"Это может привести к увеличению раздражительности и трудностям в межличностных отношениях, что может способствовать повышению уровня тревоги", – объясняет психиатр.
Тревога и недосып образуют замкнутый круг: беспокойство мешает засыпать, а нехватка сна лишь усиливает тревожность.
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