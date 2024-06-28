НОВОСТИЗдоровье

Диетолог раскрыл лучший завтрак для здоровья сердца

По словам специалиста, первый прием пищи должен включать продукты, богатые клетчаткой и омегой-3

28 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Авокадо / Источник фото: unsplash.com
Авокадо / Источник фото: unsplash.com

Лосось и авокадо являются отличными ингредиентами для завтрака, способствующего поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, рассказал изданию Huffpost диетолог Лон Бен-Ашер.

По его словам, эти продукты богаты полезными жирными кислотами омега-3 и клетчаткой, которые помогают контролировать уровень холестерина и снижают воспаления в организме. Специалист рекомендует включать в первый прием пищи эти ингредиенты, например, с цельнозерновым хлебом.

Также хорошим вариантом будет овсянка с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом, добавил специалист.

Ранее французские ученые выяснили, что регулярное потребление рафинированных углеводов, фастфуда, сладких газировок и соков с высоким содержанием сахара грозит ухудшением когнитивных функций.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:54:21 28-06-2024

Любые дорогие продукты полезны - поэтому они и дорогие.
Взять куринную шкурку - очень вредная очень дешевая. Куринная грудка самая полезная и самая дорогая.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Му

16:40:46 28-06-2024

А своих диетологов совсем нет?
Низкопоклонство и космополитизм наблюдаю я.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров