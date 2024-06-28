Диетолог раскрыл лучший завтрак для здоровья сердца

По словам специалиста, первый прием пищи должен включать продукты, богатые клетчаткой и омегой-3

28 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Авокадо / Источник фото: unsplash.com

Лосось и авокадо являются отличными ингредиентами для завтрака, способствующего поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, рассказал изданию Huffpost диетолог Лон Бен-Ашер.

По его словам, эти продукты богаты полезными жирными кислотами омега-3 и клетчаткой, которые помогают контролировать уровень холестерина и снижают воспаления в организме. Специалист рекомендует включать в первый прием пищи эти ингредиенты, например, с цельнозерновым хлебом.

Также хорошим вариантом будет овсянка с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом, добавил специалист.

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