Диетолог раскрыл лучший завтрак для здоровья сердца
По словам специалиста, первый прием пищи должен включать продукты, богатые клетчаткой и омегой-3
28 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Лосось и авокадо являются отличными ингредиентами для завтрака, способствующего поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, рассказал изданию Huffpost диетолог Лон Бен-Ашер.
По его словам, эти продукты богаты полезными жирными кислотами омега-3 и клетчаткой, которые помогают контролировать уровень холестерина и снижают воспаления в организме. Специалист рекомендует включать в первый прием пищи эти ингредиенты, например, с цельнозерновым хлебом.
Также хорошим вариантом будет овсянка с греческим йогуртом или яичным белком и шпинатом, добавил специалист.
Ранее французские ученые выяснили, что регулярное потребление рафинированных углеводов, фастфуда, сладких газировок и соков с высоким содержанием сахара грозит ухудшением когнитивных функций.
13:54:21 28-06-2024
Любые дорогие продукты полезны - поэтому они и дорогие.
Взять куринную шкурку - очень вредная очень дешевая. Куринная грудка самая полезная и самая дорогая.
16:40:46 28-06-2024
А своих диетологов совсем нет?
Низкопоклонство и космополитизм наблюдаю я.