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Диетолог рассказал, что нельзя есть на завтрак

Среди таких продуктов — бутерброды с колбасой и кофе натощак

13 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Источник фото: Mae Mu / unsplash.com
Источник фото: Mae Mu / unsplash.com

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Газетой.ру" посоветовал избегать на завтрак бутербродов с колбасой и некоторых других продуктов.

По его словам, переработанное мясо содержит трансжиры, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Помимо этого, он призвал отказаться от каш быстрого приготовления и сухих завтраков, поскольку в них много сахара и "нет ничего полезного".

Гинзбург также предупредил, что пить кофе натощак вредно, так как это может раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу или обострение гастрита.

Здоровье советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

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Волшебник.

14:29:54 13-03-2025

Воду пить ведрами и всё и везде будет замечтательно !!! На всё остальное табу.

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Элен без ребят

15:14:20 13-03-2025

Волшебник. (14:29:54 13-03-2025) Воду пить ведрами и всё и везде будет замечтательно !!! На в... с таким отношением к себе, вам можно любой шмурдяк. не отказывайте себе ни в чем.

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