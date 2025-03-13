Диетолог рассказал, что нельзя есть на завтрак
Среди таких продуктов — бутерброды с колбасой и кофе натощак
13 марта 2025, 12:45, ИА Амител
Источник фото: Mae Mu / unsplash.com
Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Газетой.ру" посоветовал избегать на завтрак бутербродов с колбасой и некоторых других продуктов.
По его словам, переработанное мясо содержит трансжиры, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Помимо этого, он призвал отказаться от каш быстрого приготовления и сухих завтраков, поскольку в них много сахара и "нет ничего полезного".
Гинзбург также предупредил, что пить кофе натощак вредно, так как это может раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу или обострение гастрита.
14:29:54 13-03-2025
Воду пить ведрами и всё и везде будет замечтательно !!! На всё остальное табу.
15:14:20 13-03-2025
Волшебник. (14:29:54 13-03-2025) Воду пить ведрами и всё и везде будет замечтательно !!! На в... с таким отношением к себе, вам можно любой шмурдяк. не отказывайте себе ни в чем.