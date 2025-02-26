Врач рассказала, как правильно ужинать и что именно нужно есть

Мария Калошина рекомендуют готовить блюда методами запекания, варки или на пару

26 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Фото: Nerfee Mirandilla / unsplash.com

Эндокринолог Мария Калошина в беседе с News.ru рекомендовала ужинать не позднее чем за два-три часа до сна.

Врач также посоветовала не есть перед телевизором, поскольку это может привести к перееданию из-за пропуска сигнала насыщения.

Для последнего приема пищи Калошина рекомендует выбирать нежирные продукты: творог, морскую рыбу, белое мясо и овощи. В качестве гарнира подойдут крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. Готовить блюда лучше всего методами запекания, варки или на пару.

Недавно главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова назвала идеальное время для ужина.