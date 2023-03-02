Диетолог рассказала, как поддерживать силы во время Великого поста

Например, в ежедневный рацион необходимо включать овощи и орехи

02 марта 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во время Великого поста предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам, рассказала РИА Новости главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Чтобы сделать рацион более сбалансированным и обеспечить организм белком, необходимо ежедневно включать в рацион питания продукты, богатые растительным белком. Это различные виды бобовых – горох, фасоль, нут, чечевица, маш, бобы, а также хлеб и крупы", – рассказала Стародубова.

Она пояснила, что бобовые и продукты из цельного зерна – это источники медленных углеводов, обеспечивающих организм энергией и витаминами.

"Орехи – источник растительного белка, но достаточно калорийный, поэтому лучше всего включать в свой ежедневный рацион небольшие порции, 20-30 граммов, различных орехов и семян", – порекомендовала Стародубова.

Ежедневно нужно включать в рацион питания достаточное количество различных овощей и фруктов, кроме картофеля, – не менее 400 граммов в день. В качестве источника ненасыщенных жирных кислот и витаминов можно использовать растительные масла холодного отжима.

Ранее amic.ru представил в виде инфографики календарь питания на Великий пост.