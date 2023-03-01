Названы главные ошибки в питании во время Великого поста

Перед продолжительным постом необходимо проконсультироваться с врачом

01 марта 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-терапевт Марина Константинова рассказала Ura.ru о самых распространённых ошибках в питании во время поста.

"Основные ошибки – это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и солёного. При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачок уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве – задержка жидкости", – отметила медик.

Также нельзя употреблять пищу слишком большими порциями для насыщения.

В магазинах не стоит выбирать продукты со словом "постное", поскольку в их состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров.

Самое главное, подчеркнула Константинова, пост может нанести вред при его строгом соблюдении. Поэтому для начала необходимо проконсультироваться с врачом.

"Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие. Ели уже существует дефицит витаминов, то он усугубится, вплоть до развития авитаминоза", – пояснила терапевт.

Ранее amic.ru представил в виде инфографики календарь питания на Великий пост.