Названы главные ошибки в питании во время Великого поста
Перед продолжительным постом необходимо проконсультироваться с врачом
01 марта 2023, 06:30, ИА Амител
Врач-терапевт Марина Константинова рассказала Ura.ru о самых распространённых ошибках в питании во время поста.
"Основные ошибки – это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и солёного. При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачок уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве – задержка жидкости", – отметила медик.
Также нельзя употреблять пищу слишком большими порциями для насыщения.
В магазинах не стоит выбирать продукты со словом "постное", поскольку в их состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров.
Самое главное, подчеркнула Константинова, пост может нанести вред при его строгом соблюдении. Поэтому для начала необходимо проконсультироваться с врачом.
"Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие. Ели уже существует дефицит витаминов, то он усугубится, вплоть до развития авитаминоза", – пояснила терапевт.
Ранее amic.ru представил в виде инфографики календарь питания на Великий пост.
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