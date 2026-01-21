Диетолог рассказала, кому можно есть белый хлеб без вреда

Врачи могут рекомендовать полностью исключить белый хлеб из меню при некоторых заболеваниях

21 января 2026, 15:40, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, в каких случаях употребление белого хлеба может быть оправдано, а когда от него лучше отказаться. По её словам, наиболее вредными вариантами являются сдобная выпечка и белый хлеб из муки высшего сорта.

«Они дают мало насыщения. Но если нужны просто калории и энергия перед занятиями спортом, то такой вариант подойдет. Для похудения - нет», - пояснила специалист в беседе с aif.ru.

Кованова отметила, что такой хлеб быстро утоляет голод, но уже через короткое время аппетит возвращается снова. Продукт повышает общую калорийность рациона, но практически не содержит витаминов и минералов.

Врачи могут рекомендовать полностью исключить белый хлеб из меню при некоторых заболеваниях, например, при обострении хронических болезней желудочно-кишечного тракта.