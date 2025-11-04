Диетолог рассказала, сколько хурмы можно съесть в день без вреда для здоровья

Важно следить за общим количеством сахаров, поступающих в организм в течение дня

04 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Девушка ест хурму / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Диетолог Татьяна Селезнева предупредила, что безопасная дневная норма хурмы не должна превышать 300 граммов – это примерно два крупных или три-четыре небольших плода. Такое же ограничение, по ее словам, распространяется и на другие фрукты. Об этом пишет aif.ru.

Специалист отметила, что важно следить за общим количеством сахаров, поступающих в организм в течение дня, напомнив, что сахар содержится не только во фруктах, но и в некоторых овощах.

Хурма, подчеркнула Селезнева, полезна для сердца, пищеварения, иммунитета и состояния кожи благодаря содержанию витамина С, бета-каротина и магния. Однако людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит употреблять ее во время обострения.

