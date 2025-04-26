Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры
Овощ способен навредить ЖКТ и вызвать аллергические реакции
26 апреля 2025, 12:05, ИА Амител
Диетолог Ольга Лушникова рекомендует отказаться от томатов при некоторых заболеваниях. Ее слова приводит News.ru.
Воздержаться от употребления овоща следует при болезнях ЖКТ, язве, гастрите, а также мочекаменной и желчнокаменной болезнях.
Как объяснила Лушникова, органические кислоты в помидорах могут провоцировать изжогу, обострения желудочных заболеваний, а щавелевая кислота и витамин С – усугублять мочекаменную болезнь. Помимо этого, помидоры способны вызывать вздутие, газообразование и расстройство пищеварения.
Еще один побочный эффект овоща – возникновение у некоторых людей аллергических реакций в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.
Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала самые полезные напитки в жару.
12:14:49 26-04-2025
Мы и без диетолога это знам... Помидоры дорогие
13:26:12 26-04-2025
...... (12:14:49 26-04-2025) Мы и без диетолога это знам... Помидоры дорогие... Но вкусные, кроме тех, что в Мария Ра...
13:25:04 26-04-2025
Пусть лучше психиатр расскажет, почему не надо читать эти байки всяких диетологов- нутрициологов....
13:37:00 26-04-2025
Все полезно, что в рот пролезло.
16:40:14 26-04-2025
если их притушить - то супер, всем можно, особенно для мужского здоровья (репродукция, железы)
20:20:41 26-04-2025
Гость (16:40:14 26-04-2025) если их притушить - то супер, всем можно, особенно для мужск... А если все норм с пищеварением, то и тушить-душить их не надо, посолить надо)
21:44:55 26-04-2025
Я ел помидоры.
Теперь я умру.
05:01:52 27-04-2025
Есть помидоры нельзя тем у кого нет на них денег и да- они вредны все кто ел помидоры- родившиеся в 1857 году- представьте- все умерли.