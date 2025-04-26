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Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Овощ способен навредить ЖКТ и вызвать аллергические реакции

26 апреля 2025, 12:05, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com
Фото: engin akyurt / unsplash.com

Диетолог Ольга Лушникова рекомендует отказаться от томатов при некоторых заболеваниях. Ее слова приводит News.ru.

Воздержаться от употребления овоща следует при болезнях ЖКТ, язве, гастрите, а также мочекаменной и желчнокаменной болезнях.

Как объяснила Лушникова, органические кислоты в помидорах могут провоцировать изжогу, обострения желудочных заболеваний, а щавелевая кислота и витамин С – усугублять мочекаменную болезнь. Помимо этого, помидоры способны вызывать вздутие, газообразование и расстройство пищеварения.

Еще один побочный эффект овоща – возникновение у некоторых людей аллергических реакций в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова назвала самые полезные напитки в жару.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 8

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......

12:14:49 26-04-2025

Мы и без диетолога это знам... Помидоры дорогие

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Гость

13:26:12 26-04-2025

...... (12:14:49 26-04-2025) Мы и без диетолога это знам... Помидоры дорогие... Но вкусные, кроме тех, что в Мария Ра...

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Гость

13:25:04 26-04-2025

Пусть лучше психиатр расскажет, почему не надо читать эти байки всяких диетологов- нутрициологов....

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Лука Б

13:37:00 26-04-2025

Все полезно, что в рот пролезло.

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Гость

16:40:14 26-04-2025

если их притушить - то супер, всем можно, особенно для мужского здоровья (репродукция, железы)

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гость

20:20:41 26-04-2025

Гость (16:40:14 26-04-2025) если их притушить - то супер, всем можно, особенно для мужск... А если все норм с пищеварением, то и тушить-душить их не надо, посолить надо)

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Musik

21:44:55 26-04-2025

Я ел помидоры.
Теперь я умру.

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Гость

05:01:52 27-04-2025

Есть помидоры нельзя тем у кого нет на них денег и да- они вредны все кто ел помидоры- родившиеся в 1857 году- представьте- все умерли.

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