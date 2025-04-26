Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Овощ способен навредить ЖКТ и вызвать аллергические реакции

26 апреля 2025, 12:05, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Диетолог Ольга Лушникова рекомендует отказаться от томатов при некоторых заболеваниях. Ее слова приводит News.ru.

Воздержаться от употребления овоща следует при болезнях ЖКТ, язве, гастрите, а также мочекаменной и желчнокаменной болезнях.

Как объяснила Лушникова, органические кислоты в помидорах могут провоцировать изжогу, обострения желудочных заболеваний, а щавелевая кислота и витамин С – усугублять мочекаменную болезнь. Помимо этого, помидоры способны вызывать вздутие, газообразование и расстройство пищеварения.

Еще один побочный эффект овоща – возникновение у некоторых людей аллергических реакций в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.

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