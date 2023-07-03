Дипломат заявил об открытости России для урегулирования украинского кризиса

Но Киев и Запад к диалогу не предрасположены, отметил Геннадий Гатилов

03 июля 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявил "Известиям" постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов.

В то же время, по его словам, перспективы диалога туманны, поскольку Украина и Запад делают ставку на использование военной силы, а Киев законодательно запретил переговоры с Москвой.

Также пока нет реальных признаков того, что ООН и ее генсек "могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта". Как отметил дипломат, усилия ООН по Украине парализованы нежеланием прислушиваться к точке зрения РФ или какой-либо иной. При этом Россия уважает усилия стран, организаций и отдельных лиц по поиску решений украинского кризиса. Недавно, например, с аналогичными идеями выступила группа африканских стран, сказал Гатилов.

На днях президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией.