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Зеленский выдвинул условие для переговоров с Москвой

Осенью 2022 года президент Украины указом запретил вести диалог с Владимиром Путиным

02 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией.

"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", – цитирует его РИА Новости.

Осенью прошлого года Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к диалогу.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, закончится конфликт на Украине.

СВО

Комментарии 5

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Элен без ребят

07:42:15 02-07-2023

когда уже этот наркоман передознется? вчера Макрону писал смешное, в связи с беспорядками во Франции, сегодня у него условия какие то двигаются...

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Гость

07:45:52 02-07-2023

А кто кого сейчас на фронте ?

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Гость

20:06:47 02-07-2023

А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги беги с Русской Земли по дальше.

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Гость

23:50:39 02-07-2023

Гость (20:06:47 02-07-2023) А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги б... Пусть народ Украины судьбу его решает!

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Гость

01:50:15 03-07-2023

Гость (20:06:47 02-07-2023) А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги б... Интересно, что за бандеровские выродки минусуют подобные комментарии? Откуда эти выродки на амике?

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