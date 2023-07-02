Зеленский выдвинул условие для переговоров с Москвой

Осенью 2022 года президент Украины указом запретил вести диалог с Владимиром Путиным

02 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией.

"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", – цитирует его РИА Новости.

Осенью прошлого года Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к диалогу.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, закончится конфликт на Украине.