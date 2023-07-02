Зеленский выдвинул условие для переговоров с Москвой
Осенью 2022 года президент Украины указом запретил вести диалог с Владимиром Путиным
02 июля 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией.
"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", – цитирует его РИА Новости.
Осенью прошлого года Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к диалогу.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, когда, по его мнению, закончится конфликт на Украине.
07:42:15 02-07-2023
когда уже этот наркоман передознется? вчера Макрону писал смешное, в связи с беспорядками во Франции, сегодня у него условия какие то двигаются...
07:45:52 02-07-2023
А кто кого сейчас на фронте ?
20:06:47 02-07-2023
А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги беги с Русской Земли по дальше.
23:50:39 02-07-2023
Гость (20:06:47 02-07-2023) А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги б... Пусть народ Украины судьбу его решает!
01:50:15 03-07-2023
Гость (20:06:47 02-07-2023) А ху ху не хо хо жид обнаглевший.Забирай свою свору и беги б... Интересно, что за бандеровские выродки минусуют подобные комментарии? Откуда эти выродки на амике?