Владелец зоопарка Сергей Писарев возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Руководитель "Лесной сказки" уже не впервые становится самым упоминаемым краевым предпринимателем

05 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: страница Сергея Писарева в ВК / vk.com/id179756346

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых предпринимателей в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам августа его возглавил директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

Лидеры августовского рейтинга:

1 место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 17 упоминаний;

("Лесная сказка") – 17 упоминаний; 2 место: Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 15 упоминаний;

(Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 15 упоминаний; 3 место: Александр Деринг ("Классика") – 13 упоминаний;

("Классика") – 13 упоминаний; 4 место: Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 9 упоминаний;

("Жилищная инициатива") – 9 упоминаний; 5 место: Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 8 упоминаний.





Медиарейтинг / Фото: "Атмосфера"

Как отмечает издание, в августе Писарев рассказывал о покупке для зоопарка сурка и желтогрудой куницы, участвовал в стратегической сессии по разработке концепции благоустройства парка имени Ленина, провел экскурсию для семьи погибшего на Чарыше при спасении чужих детей Николая Горбунова, также в начале августа "Лесная сказка" с размахом отпраздновала 13-летие.

Отметим, что Писарев уже не впервые возглавляет данный медиарейтинг.