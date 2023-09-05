Владелец зоопарка Сергей Писарев возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Руководитель "Лесной сказки" уже не впервые становится самым упоминаемым краевым предпринимателем
05 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых предпринимателей в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам августа его возглавил директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.
Лидеры августовского рейтинга:
- 1 место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 17 упоминаний;
- 2 место: Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 15 упоминаний;
- 3 место: Александр Деринг ("Классика") – 13 упоминаний;
- 4 место: Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 9 упоминаний;
- 5 место: Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 8 упоминаний.
Как отмечает издание, в августе Писарев рассказывал о покупке для зоопарка сурка и желтогрудой куницы, участвовал в стратегической сессии по разработке концепции благоустройства парка имени Ленина, провел экскурсию для семьи погибшего на Чарыше при спасении чужих детей Николая Горбунова, также в начале августа "Лесная сказка" с размахом отпраздновала 13-летие.
Отметим, что Писарев уже не впервые возглавляет данный медиарейтинг.
20:22:27 06-09-2023
Побольше бы таких людей , как Писарев Сергей,который любит свой край,всю душу вкладывает в свое дело !