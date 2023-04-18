Директор барнаульского зоопарка показал новорождённых тигрят

Зверята попали на видео

18 апреля 2023, 08:50, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев показал на видео тигрят, которых в праздник Пасхи родила тигрица Багира.

"Багира умница! Заботливая мамочка", – написал Писарев.

Напомним, вслед за тигрятами в зоопарке родились и львята.

С 1 апреля в "Лесной сказке" действуют новые цены на билеты. Так, посетителям от 16 лет и старше вход обойдётся в 350 рублей, студентам дневного отделения, детям и пенсионерам – 250 рублей. С полным прайсом можно ознакомиться в этой публикации.