Павлин Сахарок напомнил барнаульцам, что он – прекрасный самец

Белоснежную птицу с пышным оперением сняли на видео

27 февраля 2023, 09:25, ИА Амител

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" поделились очередным видео с белым павлином по кличке Сахарок. Ролик опубликован на странице зверинца во "ВКонтакте".

"Сахарок просил напомнить вам, что он не невеста в свадебном платье. Он – прекрасный самец", – говорится в сообщении.

В "Лесной сказке" отметили, что такие роскошные оперения бывают только у самцов-павлинов, а "самочки на их фоне выглядят значительно проще".

"Но это не меняет ролей в брачный период: именно самочки устраивают кастинг, вынуждают самцов вступать в схватки с соперниками, танцевать прекрасные брачные танцы", – поделились в зоопарке.

Напомним, прошлым летом павлин Сахарок сбегал из вольера.