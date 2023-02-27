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Павлин Сахарок напомнил барнаульцам, что он – прекрасный самец

Белоснежную птицу с пышным оперением сняли на видео

27 февраля 2023, 09:25, ИА Амител

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" поделились очередным видео с белым павлином по кличке Сахарок. Ролик опубликован на странице зверинца во "ВКонтакте".

"Сахарок просил напомнить вам, что он не невеста в свадебном платье. Он – прекрасный самец", – говорится в сообщении. 

В "Лесной сказке" отметили, что такие роскошные оперения бывают только у самцов-павлинов, а "самочки на их фоне выглядят значительно проще".

"Но это не меняет ролей в брачный период: именно самочки устраивают кастинг, вынуждают самцов вступать в схватки с соперниками, танцевать прекрасные брачные танцы", – поделились в зоопарке.

Напомним, прошлым летом павлин Сахарок сбегал из вольера.

Комментарии 5

  • оооййй какой же он красавчик, прям улыбнул, приятно любоваться такой красотой)))
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Очень жидкий. и лапы и хвост!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Что-то из ранней Раневской:"У любого разлахмаченного павлина (просто по природе) есть место куда можно засунуть перо в голую задницу"
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В Сибири и в неволе откуда ж пышности особой взяться...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Злопыхатели и здесь свое г... пораскидали(((. Красивый павлин, чистенький, каждое перышко, как после химчистки. Где вы несчастное и убогое животное увидели? Наверное в зеркале и на целый день пошли желчь раскидывать... фу-фу-фу Вам трем выше.
    28 февраля, Гость   Ответить
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