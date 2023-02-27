Павлин Сахарок напомнил барнаульцам, что он – прекрасный самец
Белоснежную птицу с пышным оперением сняли на видео
27 февраля 2023, 09:25, ИА Амител
Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" поделились очередным видео с белым павлином по кличке Сахарок. Ролик опубликован на странице зверинца во "ВКонтакте".
"Сахарок просил напомнить вам, что он не невеста в свадебном платье. Он – прекрасный самец", – говорится в сообщении.
В "Лесной сказке" отметили, что такие роскошные оперения бывают только у самцов-павлинов, а "самочки на их фоне выглядят значительно проще".
"Но это не меняет ролей в брачный период: именно самочки устраивают кастинг, вынуждают самцов вступать в схватки с соперниками, танцевать прекрасные брачные танцы", – поделились в зоопарке.
Напомним, прошлым летом павлин Сахарок сбегал из вольера.
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