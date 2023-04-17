В барнаульском зоопарке вслед за тигрятами родились львята

Теперь в "Лесной сказке" настоящий "детский сад котяток"

17 апреля 2023, 20:48, ИА Амител













Фото: vk.com/id179756346

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родила львица. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал глава городского зверинца Сергей Писарев.

"Когда утром в праздник Пасхи Багира родила тигрят, разволновалась львица Ая и к вечеру тоже родила. Теперь у нас детский сад котяток", — рассказал он.

Как ранее отмечал Писарев, рождение малышей для зоопарка дело привычное, однако этот год выдался особенным. В новогоднюю ночь там родились медвежата, а в праздник Пасхи на счет появились тигрята.