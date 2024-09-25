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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Сергей Писарев в августе рассказывал об изменениях в зоопарке, а также комментировал разрешение на отстрел бакланов

25 сентября 2024, 12:12, ИА Амител

Сергей Писарев / Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева
Сергей Писарев / Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август 2024 года:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 30 упоминаний;
  • Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 2-е место, 22 упоминания;
  • Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 19 упоминаний;
  • Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 16 упоминаний;
  • Артем Шамков (Барнаульский завод АТИ) – 5-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев комментировал разрешение на отстрел баклана, заполонившего Алтайский край, как всегда подробно рассказывал об изменениях, происходящих в барнаульском зоопарке, открыл памятник собаке, спасшей участников СВО", – отмечает издание.

Напомним, Сергей Писарев также возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

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НОВОСТИПолитика
Алтайский край рейтинги бизнес

Комментарии 7

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Гость

12:35:18 25-09-2024

Папаха зачотная

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Musik

13:18:56 25-09-2024

Гость (12:35:18 25-09-2024) Папаха зачотная... Под Вольфыча.

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Гость

13:52:58 25-09-2024

Musik (13:18:56 25-09-2024) Под Вольфыча. ... Под городского купчика XIX века.

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гость

21:56:16 25-09-2024

Гость (13:52:58 25-09-2024) Под городского купчика XIX века.... или помещика, Вольфыч не такие каски носил

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Сергей Писарев

19:46:47 25-09-2024

Это фото взято из спектакля, где я играл купца. Проект, Большая сцена, однажды покорился и мне.

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Мусик

10:54:18 26-09-2024

Сергей Писарев (19:46:47 25-09-2024) Это фото взято из спектакля, где я играл купца. Проект, Боль... стильно и гармонично.
хороший и образ, и фото.

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Гость

22:36:28 25-09-2024

Модный приговор, однако.

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