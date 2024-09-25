Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Сергей Писарев в августе рассказывал об изменениях в зоопарке, а также комментировал разрешение на отстрел бакланов

25 сентября 2024, 12:12, ИА Амител

Сергей Писарев / Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август 2024 года:

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 30 упоминаний;

Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 2-е место, 22 упоминания;

Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 19 упоминаний;

Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 16 упоминаний;

Артем Шамков (Барнаульский завод АТИ) – 5-е место, 12 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев комментировал разрешение на отстрел баклана, заполонившего Алтайский край, как всегда подробно рассказывал об изменениях, происходящих в барнаульском зоопарке, открыл памятник собаке, спасшей участников СВО", – отмечает издание.

Напомним, Сергей Писарев также возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.