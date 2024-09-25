Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Сергей Писарев в августе рассказывал об изменениях в зоопарке, а также комментировал разрешение на отстрел бакланов
25 сентября 2024, 12:12, ИА Амител
Сергей Писарев / Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за август 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 30 упоминаний;
- Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 2-е место, 22 упоминания;
- Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 19 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 16 упоминаний;
- Артем Шамков (Барнаульский завод АТИ) – 5-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев комментировал разрешение на отстрел баклана, заполонившего Алтайский край, как всегда подробно рассказывал об изменениях, происходящих в барнаульском зоопарке, открыл памятник собаке, спасшей участников СВО", – отмечает издание.
Напомним, Сергей Писарев также возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.
12:35:18 25-09-2024
Папаха зачотная
13:18:56 25-09-2024
Гость (12:35:18 25-09-2024) Папаха зачотная... Под Вольфыча.
13:52:58 25-09-2024
Musik (13:18:56 25-09-2024) Под Вольфыча. ... Под городского купчика XIX века.
21:56:16 25-09-2024
Гость (13:52:58 25-09-2024) Под городского купчика XIX века.... или помещика, Вольфыч не такие каски носил
19:46:47 25-09-2024
Это фото взято из спектакля, где я играл купца. Проект, Большая сцена, однажды покорился и мне.
10:54:18 26-09-2024
Сергей Писарев (19:46:47 25-09-2024) Это фото взято из спектакля, где я играл купца. Проект, Боль... стильно и гармонично.
хороший и образ, и фото.
22:36:28 25-09-2024
Модный приговор, однако.