Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых бизнесменов за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"В верхней части медиарейтинга в декабре произошли серьезные изменения. На первом месте по-прежнему Сергей Писарев. В топ-5 вернулся Юрий Гатилов, у него второе место. Занимавший эту позицию в ноябре Александр Локтев теперь на пятой строчке. Александр Деринг, как и месяцем раньше, на третьем месте. Он разделил его с Максимом Банных. Четвертое место у вернувшихся в топ-5 Евгения Ракшина и Сергея Приба. Замыкает список лидеров, как уже было сказано, Александр Локтев", – отмечает издание.