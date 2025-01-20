Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В первую тройку также вошли глава строительной компании, архитектор и депутат-бизнесмен
20 января 2025, 13:00, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 40 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 2-е место, 19 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 15 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 3-е место, 15 упоминаний;
- Евгений Ракшин ("Мария-Ра", "Первый") – 4-е место, 11 упоминаний;
- Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 4-е место, 11 упоминаний;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант" – 5-е место, 10 упоминаний.
"В верхней части медиарейтинга в декабре произошли серьезные изменения. На первом месте по-прежнему Сергей Писарев. В топ-5 вернулся Юрий Гатилов, у него второе место. Занимавший эту позицию в ноябре Александр Локтев теперь на пятой строчке. Александр Деринг, как и месяцем раньше, на третьем месте. Он разделил его с Максимом Банных. Четвертое место у вернувшихся в топ-5 Евгения Ракшина и Сергея Приба. Замыкает список лидеров, как уже было сказано, Александр Локтев", – отмечает издание.
13:07:25 20-01-2025
и это правильно.
директор возглавляет зоопарк