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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли глава строительной компании, архитектор и депутат-бизнесмен

20 января 2025, 13:00, ИА Амител

Предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"
Предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 40 упоминаний;
  • Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 2-е место, 19 упоминаний;
  • Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 15 упоминаний;
  • Максим Банных ("Сибма") – 3-е место, 15 упоминаний;
  • Евгений Ракшин ("Мария-Ра", "Первый") – 4-е место, 11 упоминаний;
  • Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 4-е место, 11 упоминаний;
  • Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант" – 5-е место, 10 упоминаний.
Медиарейтинг краевых бизнесменов за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"В верхней части медиарейтинга в декабре произошли серьезные изменения. На первом месте по-прежнему Сергей Писарев. В топ-5 вернулся Юрий Гатилов, у него второе место. Занимавший эту позицию в ноябре Александр Локтев теперь на пятой строчке. Александр Деринг, как и месяцем раньше, на третьем месте. Он разделил его с Максимом Банных. Четвертое место у вернувшихся в топ-5 Евгения Ракшина и Сергея Приба. Замыкает список лидеров, как уже было сказано, Александр Локтев", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги бизнес

Комментарии 1

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Musik

13:07:25 20-01-2025

и это правильно.
директор возглавляет зоопарк

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