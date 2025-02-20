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Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, возглавил медиарейтинг

В первую тройку также вошли ректоры АлтГУ, АГАУ и АлтГТУ

20 февраля 2025, 11:12, ИА Амител

Фото: "Атмосфера"
Фото: "Атмосфера"

Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь:

  • директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 26 упоминаний;
  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2-е место, 19 упоминаний;
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 12 упоминаний;
  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Директор Алтайского института экономики, выдвигавший свою кандидатуру на пост главы Барнаула, сохранил первое место. Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко покинула топ-3 медиарейтинга, ее второе место занял руководитель АлтГУ Сергей Бочаров. Ректор АГАУ Николай Колпаков сохранил за собой третью строчку, разделив ее с коллегой из АлтГТУ Андреем Марковым", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги вузы университеты

Комментарии 2

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Musik

13:47:56 20-02-2025

Не повезло на выборах - повезет в рейтинге.

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Mike

09:43:42 21-02-2025

Это что за дичь: количество упоминаний )))
Бочаров, Лазаренко, Колпаков.

Тока что рейтинг 3х ректоров в феврале вырос на единицу ))))

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