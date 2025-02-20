Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, возглавил медиарейтинг
В первую тройку также вошли ректоры АлтГУ, АГАУ и АлтГТУ
20 февраля 2025, 11:12, ИА Амител
Фото: "Атмосфера"
Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь:
- директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 26 упоминаний;
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2-е место, 19 упоминаний;
- ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 12 упоминаний;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Директор Алтайского института экономики, выдвигавший свою кандидатуру на пост главы Барнаула, сохранил первое место. Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко покинула топ-3 медиарейтинга, ее второе место занял руководитель АлтГУ Сергей Бочаров. Ректор АГАУ Николай Колпаков сохранил за собой третью строчку, разделив ее с коллегой из АлтГТУ Андреем Марковым", – отмечает издание.
13:47:56 20-02-2025
Не повезло на выборах - повезет в рейтинге.
09:43:42 21-02-2025
Это что за дичь: количество упоминаний )))
Бочаров, Лазаренко, Колпаков.
Тока что рейтинг 3х ректоров в феврале вырос на единицу ))))