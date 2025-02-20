Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, возглавил медиарейтинг

В первую тройку также вошли ректоры АлтГУ, АГАУ и АлтГТУ

20 февраля 2025, 11:12, ИА Амител

Фото: "Атмосфера"

Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь:

директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 26 упоминаний;

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2-е место, 19 упоминаний;

ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 12 упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место, 12 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"