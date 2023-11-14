Томенко дал старт "давно назревшему" строительству терминала аэропорта Барнаула
Губернатор отметил, что расширение аэропорта позволит существенно увеличить пропускную способность
14 ноября 2023, 13:32, ИА Амител
В Алтайском крае официально дали старт строительству нового терминала аэропорта в Барнауле. 14 ноября губернатор Виктор Томенко и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков побывали на месте будущего грандиозного объекта и заложили символический камень в честь начала работ. По мнению Томенко, новый аэровокзальный комплекс кардинально изменит экономику региона и позволит развивать не только внутренний туризм, но и международный.
Как будут идти работы?
Предварительные работы по возведению нового терминала уже стартовали. Идет разборка павильона для обслуживания прилетающих пассажиров. Именно на этом месте будет возведен новый терминал. Для удобства пассажиров в январе 2024 года построят временный павильон. Однако его будут использовать по необходимости. Сейчас же прилетающих обслуживают в основном здании комплекса. Основные работы начнутся уже в ближайшие дни. Прежде всего, будет сделан огромный котлован.
По случаю старта работ глава региона Виктор Томенко открыл символический камень. Глава края отметил, что расширение аэропорта – давно назревшая необходимость, поскольку на Алтае растет как туристический поток, так и деловая активность.
"Сегодня мы продвинулись вперед еще на один важный шаг к нашей цели - возведению в аэропорту Барнаула нового современного терминала с пропускной способностью не меньше 1 миллиона человек в год. Заложили первый камень - официально дали старт большой стройке, которую планируется завершить всего за два года. Это давно назревшая необходимость. У нас на Алтае растет и туристический поток, и деловая активность. Без сомнений, эта тенденция будет и сохраняться, и укрепляться - в том числе под влиянием федеральных трендов, например развития внутреннего туризма, а также разворота на Восток, который предполагает более плотное сотрудничество с азиатскими странами по самым разным направлениям", - отметил Виктор Томенко.
В закладке камня, помимо первого лица края, участвовал также гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков и представитель подрядчика - "Монолитного строительного управления-1". Согласно предварительному плану, каркас будущего терминала будет собран в мае 2024 года. В самую большую нагрузку над возведением комплекса будут работать 250 человек и не менее 40 единиц техники.
"У нас есть уверенность, что все идет нормально. Предполагаем, что рост числа пассажиров в барнаульском аэропорту будет выше, чем планировали изначально. Этот год мы можем закончить с приростом пассажиропотока на 13-14%, хотя в среднем по стране он 10%. Новый терминал сделает перелет для туристов еще более удобным", – отметил гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.
Каким будет новый терминал?
Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Стоимость инвестиций в проект составляет около 6,3 миллиарда рублей. Эти деньги выделит компания "Новапорт".
Здание будет разделено на несколько зон: это зоны контроля, пути перемещения пассажиров и персонала, служебные и технические помещения, залы вылета и прилета, зоны коммерции, кухни, медпункт, зона регистрации и выдачи багажа, санитарно-бытовые помещения, система обработки багажа, служебные помещения и комната матери и ребенка. Площадь первого этажа – 3,9 тысячи кв. м, второго – 2,5 тысячи кв. м, третьего – почти 2,5 тысячи кв. м, а подвального – около 752 кв. м.
Большую часть поверхности фасадов здания отделают декоративными панелями на основе композитного алюминия. Светопрозрачные участки фасада сделают с применением стоечно-ригельной витражной системы и стеклопакетов.
Все работы будут завершены в июле 2025 года. Как только новый терминал будет готов, начнется реконструкция существующего комплекса. Там в будущем появится терминал для международных перелетов.
"Во время скрупулезной работы над проектом были учтены все нюансы - от удобной планировки зон ожидания и регистрации пассажиров до трех телескопических трапов для прохода в самолеты и выхода из них. Отдельно, конечно, прорабатывался вопрос и с парковками - после реализации проекта движение рядом с аэропортом должно стать существенно свободнее", - пояснил губернатор Виктор Томенко.
О том, каким будет новый терминал барнаульского аэропорта, – в материале amic.ru.
13:51:03 14-11-2023
Очередные НьюВасюки
14:16:49 14-11-2023
Ура. теперь утром сможет садится сращу по 10-15 рейсов чтоб ничего не изменилось )
14:23:17 14-11-2023
Скоро самолеты кончатся или на Китайских самолетах к тому времени летать планируем?
14:44:20 14-11-2023
Гость (14:23:17 14-11-2023) Скоро самолеты кончатся или на Китайских самолетах к тому вр... Китайцы сами на Эрбасах и Боингах летают. И у нас с запчастями проблемы решили.
15:06:11 14-11-2023
Гость (14:44:20 14-11-2023) Китайцы сами на Эрбасах и Боингах летают. И у нас с запчастя... Как решили?) Бумага всё стерпит? Решили они, решатели))
15:20:40 14-11-2023
Гость (15:06:11 14-11-2023) Как решили?) Бумага всё стерпит? Решили они, решатели))... Радио Свобода для тебя не прокремлевский ресурс, не? Так вот цитата оттуда: авиакомпании России за период с июня 22 глда по июнь 23 года купили в обход санкций запчастей на 1,2 млрд долларов.
15:37:08 14-11-2023
Гость (14:23:17 14-11-2023) Скоро самолеты кончатся или на Китайских самолетах к тому вр... Не ной, при Союзе был полностью отечественный авиапарк и были отличные самолеты. Да, на сегодняшний день они уже устарели, неэкономичны, но сделают новые, тем более что работы активно идут в этом направлении, и от твоего нытья быстрее это не сделается. Или ты местный либеросос, который стремится любыми средствами обгадить действующую власть ?
17:20:12 14-11-2023
Гость (15:37:08 14-11-2023) Не ной, при Союзе был полностью отечественный авиапарк и был... Вот как сделают, тогда и приходи, фантазёр.
17:39:44 14-11-2023
Гость (15:37:08 14-11-2023) Не ной, при Союзе был полностью отечественный авиапарк и был... Кто сделает? Тот кто москвичи сейчас делает?
17:43:35 14-11-2023
Гость (15:37:08 14-11-2023) Не ной, при Союзе был полностью отечественный авиапарк и был... Ключевое слово- при союзе. Много чего было. Калоши, например.
19:03:26 14-11-2023
Гость (15:37:08 14-11-2023) Не ной, при Союзе был полностью отечественный авиапарк и был... Не знаешь предмета разговора, а зачем лезешь? Самая серьёзная деталь в двигателе, это лопатки из титана, которые нужно изготовить и обработать, а на чем? Ну нет в России станков, которые смогли с высочайшей точностью обработать титановые лопатки. Или тебя Ура-патриота попросить обработать, сделаешь? Я уверен, что - нет! Но здесь обязательно мантру про обгаживания заладишь, мол, либерососы. В области производства авиадвигателей мы пока серьёзно отстаем, да и необходимый станочный парк мы тоже пока закупить не можем - САНКЦИИ. Сама Россия такое высокоточное станочное прецизионное оборудования изготовить не сможет - нет таких технологий у нас, как и многого другого, которое необходимо для этого.
15:27:12 14-11-2023
новая "пилорама" по распилу, как музей на площади Октября... :)
17:49:57 14-11-2023
Гость (15:20:40 14-11-2023) Радио Свобода для тебя не прокремлевский ресурс, не? Так вот... То они нам завидуют.
17:53:34 14-11-2023
дорогу сделай, с Тюменцево до Баево, освещение в селе Андроново , темень вечером не пройти ,страшно, в школе окна деревянные, один магазин на все село. Позорище.
22:10:43 14-11-2023
марго (17:53:34 14-11-2023) дорогу сделай, с Тюменцево до Баево, освещение в селе Андро... Ты вообще нормальная? Причем тут дорога-то? Вообще разные ведомства этим занимаются. Если у тебя откроется понос, ты тоже начнешь винить строительство аэропорта? Ну нельзя ж быть настолько дураками.
13:39:39 15-11-2023
Торопится, торопится гибернатор. Можно понять.