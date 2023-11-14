Томенко дал старт "давно назревшему" строительству терминала аэропорта Барнаула

Губернатор отметил, что расширение аэропорта позволит существенно увеличить пропускную способность

14 ноября 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае официально дали старт строительству нового терминала аэропорта в Барнауле. 14 ноября губернатор Виктор Томенко и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков побывали на месте будущего грандиозного объекта и заложили символический камень в честь начала работ. По мнению Томенко, новый аэровокзальный комплекс кардинально изменит экономику региона и позволит развивать не только внутренний туризм, но и международный.

Как будут идти работы?

Предварительные работы по возведению нового терминала уже стартовали. Идет разборка павильона для обслуживания прилетающих пассажиров. Именно на этом месте будет возведен новый терминал. Для удобства пассажиров в январе 2024 года построят временный павильон. Однако его будут использовать по необходимости. Сейчас же прилетающих обслуживают в основном здании комплекса. Основные работы начнутся уже в ближайшие дни. Прежде всего, будет сделан огромный котлован.

По случаю старта работ глава региона Виктор Томенко открыл символический камень. Глава края отметил, что расширение аэропорта – давно назревшая необходимость, поскольку на Алтае растет как туристический поток, так и деловая активность.

"Сегодня мы продвинулись вперед еще на один важный шаг к нашей цели - возведению в аэропорту Барнаула нового современного терминала с пропускной способностью не меньше 1 миллиона человек в год. Заложили первый камень - официально дали старт большой стройке, которую планируется завершить всего за два года. Это давно назревшая необходимость. У нас на Алтае растет и туристический поток, и деловая активность. Без сомнений, эта тенденция будет и сохраняться, и укрепляться - в том числе под влиянием федеральных трендов, например развития внутреннего туризма, а также разворота на Восток, который предполагает более плотное сотрудничество с азиатскими странами по самым разным направлениям", - отметил Виктор Томенко.

В закладке камня, помимо первого лица края, участвовал также гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков и представитель подрядчика - "Монолитного строительного управления-1". Согласно предварительному плану, каркас будущего терминала будет собран в мае 2024 года. В самую большую нагрузку над возведением комплекса будут работать 250 человек и не менее 40 единиц техники.

"У нас есть уверенность, что все идет нормально. Предполагаем, что рост числа пассажиров в барнаульском аэропорту будет выше, чем планировали изначально. Этот год мы можем закончить с приростом пассажиропотока на 13-14%, хотя в среднем по стране он 10%. Новый терминал сделает перелет для туристов еще более удобным", – отметил гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

Каким будет новый терминал?

Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Стоимость инвестиций в проект составляет около 6,3 миллиарда рублей. Эти деньги выделит компания "Новапорт".

Здание будет разделено на несколько зон: это зоны контроля, пути перемещения пассажиров и персонала, служебные и технические помещения, залы вылета и прилета, зоны коммерции, кухни, медпункт, зона регистрации и выдачи багажа, санитарно-бытовые помещения, система обработки багажа, служебные помещения и комната матери и ребенка. Площадь первого этажа – 3,9 тысячи кв. м, второго – 2,5 тысячи кв. м, третьего – почти 2,5 тысячи кв. м, а подвального – около 752 кв. м.

Большую часть поверхности фасадов здания отделают декоративными панелями на основе композитного алюминия. Светопрозрачные участки фасада сделают с применением стоечно-ригельной витражной системы и стеклопакетов.

Все работы будут завершены в июле 2025 года. Как только новый терминал будет готов, начнется реконструкция существующего комплекса. Там в будущем появится терминал для международных перелетов.

"Во время скрупулезной работы над проектом были учтены все нюансы - от удобной планировки зон ожидания и регистрации пассажиров до трех телескопических трапов для прохода в самолеты и выхода из них. Отдельно, конечно, прорабатывался вопрос и с парковками - после реализации проекта движение рядом с аэропортом должно стать существенно свободнее", - пояснил губернатор Виктор Томенко.

О том, каким будет новый терминал барнаульского аэропорта, – в материале amic.ru.