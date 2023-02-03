В школе по хоккею "Алтай" сменили директора после статьи о нехватке финансирования

Министерство спорта расторгло трудовой договор с Павлом Сухановым

03 февраля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт" / Павел Суханов

Министерство спорта Алтайского края расторгло трудовой договор с директором СШОР "Алтай" по хоккею Павлом Сухановым, который ранее подтвердил amic.ru информацию о проблемах с финансированием учреждения. Как указано на сайте школы, контракт с Павлом Сухановым "расторгнут 31 января 2023 года в связи с истечением срока трудового договора".

Временно руководить СШОР будет Алексей Доловых, который с 2015 года работал заместителем директора по спортивной подготовке. К своим обязанностям Доловых приступил с 1 февраля.

27 января на сайте amic.ru вышла публикация "Игра на понижение. Почему школе по хоккею "Алтай" урезали бюджет и чего ждать детям". В ней представитель родительского комитета школы рассказал о нехватке финансирования. Так, например, в начале 2023 года собственник двух ледовых дворцов в Барнауле ("Карандин-Арены" и "Титов-Арены", – прим. ред.) Михаил Дроздов повысил тариф на аренду льда на 20-25%. В итоге стоимость одного часа занятий в вечернее время увеличилась с 11 тысяч рублей до 15 тысяч. Чтобы сэкономить, школа "Алтай" начала сокращать количество уроков или переносить на раннее утро, когда лёд стоит дешевле. Некоторые команды теперь тренируются в 7-8 утра.

Директор школы "Алтай" Павел Суханов в материале подтвердил amic.ru информацию о возросших расходах и рассказал, что бюджет учреждения практически не меняется уже много лет. За это время подорожал не только лёд, но и значительно выросли расходы на экипировку.

"Детей даже на соревнования сложно отправить. Мало того, что цены на билеты заметно выросли, но нам теперь нужно думать над тем, как накормить ребят. Если ещё несколько лет назад на одного ребёнка в сутки выходило 1500 рублей, то сегодня 2500 рублей", – прокомментировал Павел Суханов.

Рассказать о своём видении проблемы редакции amic.ru пообещал министр спорта Максим Рябцев. Однако в настоящее время чиновник очень занят на зимней сельской Олимпиаде, которая проходит в селе Ключи. Мы ждём скорейшего возвращения Максима Рябцева, чтобы услышать его версию того, что происходит в СШОР "Алтай".