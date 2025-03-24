"Дискуссия была продуктивной". В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины

Со слов украинского министра обороны Рустема Умерова, диалог между представителями делегаций был конструктивным и предметным

24 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций Украины и США. Как утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров, переговоры прошли продуктивно и предметно. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Умеров в соцсетях, в ходе встречи стороны затронули ключевые вопросы, в том числе обсудили энергетику.

"Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной – мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику", – написал министр обороны Украины.

Между тем российская делегация уже прибыла в Эр-Рияд, где утром 24 марта также встретится с делегацией США. Известно, что со стороны Москвы во встрече примут участие председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. О составе американской делегации пока неизвестно. Ожидается, что переговоры будут посвящены Черноморской инициативе – безопасности судоходства в акватории Черного моря.