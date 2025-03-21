США намерены провести непрямые переговоры РФ и Украины в Саудовской Аравии

Со слов спецпосланника американского президента, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня

21 марта 2025, 08:41, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

США хотят провести в Саудовской Аравии "непрямые переговоры" между Москвой и Киевом, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпосланника президента США Кита Келлога.

"Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" – пояснил он в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

Келлог утверждает, что цель подобной "челночной дипломатии" – достижение полноценного прекращения огня. По его мнению, этот шаг станет первым к завершению конфликта на Украине.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, продолжавшийся около двух часов. В ходе переговоров российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Соответствующее поручение он дал военным.