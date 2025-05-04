Такие меры могут коснуться сотрудников оборонно-промышленного комплекса

04 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме хотят упростить присвоение звания "Ветеран труда" для некоторых категорий россиян. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить порядок присвоения звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", – говорится в письме.

По мнению Лантратовой, важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса в условиях текущих геополитических вызовов. Она подчеркнула, что в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, поддержку этих специалистов нужно усилить.

Депутат Госдумы отметила, что во время специальной военной операции сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме. Лантратова утверждает, что, несмотря на признание их вклада в национальную безопасность, меры социальной поддержки на законодательном уровне пока недостаточны.

В связи с этим парламентарий предлагает освободить работников оборонно-промышленного комплекса от требования наличия ведомственных наград, а также снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.