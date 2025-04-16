Законопроект, разработанный депутатами, не будет учитывать самого военнослужащего при определении размера компенсации

16 апреля 2025, 08:50, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пересчете выплат семьям погибших военнослужащих. В случае его принятия родные военных смогут получать компенсацию в повышенном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении ежемесячных денежных выплат, предусмотренных ст. 3 Федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере", – сказано в пояснительной записке.

Нилов пояснил, что сейчас ежемесячные компенсации выплачивают с учетом количества членов семьи, включая самого погибшего военнослужащего. Эта сумма делится в соответствии с установленным законом. Депутат отметил, что в таком случае размер выплаты автоматически уменьшается.

В случае гибели военнослужащего Минобороны РФ ежемесячно выплачивает его семье денежную компенсацию (от 3,6 тыс. рублей до 10,9 тыс. рублей), а также пенсию по потере кормильца (от 6,7 тыс. рублей до 29 тыс. рублей).