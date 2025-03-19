"Для особо умных". Барнаульцы жалуются на езду автомобилей по "выделенкам"
Читатели amic.ru не понимают, с каких пор выделенная полоса на проспекте Строителей предназначена не для общественного транспорта
19 марта 2025, 21:00, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на езду автомобилей по выделенной полосе на проспекте Строителей. О своем недовольстве горожане рассказали amic.ru.
"А с каких пор выделенная полоса для общественного транспорта на Строителей стала выделенной для особо умных?" – пишут барнаульцы.
Напомним, выделенные полосы в краевой столице появились в мае 2022 года – перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Их сделали для того, чтобы облегчить движение автобусов и не допустить транспортного коллапса.
В 2023 году за проезд по "выделенкам" оштрафовали более 90 тысяч барнаульцев. Большинство, почти 77 тысяч нарушений, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
21:28:35 19-03-2025
Не штрафуют, вот и ездят.
Мер у нас есть?
ГАи есть?
К ним вопросы.
Пора всенародные выборы вернуть!
21:56:07 19-03-2025
Всё от безнаказанности. Камеру ставите - и все сразу законопослушные
21:56:38 19-03-2025
Выделенки надо отменить. И так ездить негде.
06:24:17 20-03-2025
Гость (21:56:38 19-03-2025) Выделенки надо отменить. И так ездить негде.... пешком ходи
14:27:18 20-03-2025
Элен без ребят (06:24:17 20-03-2025) пешком ходи... Встречное предложение...Ходи пешком...Выделенки не понадобятся...
21:58:04 19-03-2025
Вопрос, особо одаренным барнаульцам, почему маршрутный Хундайчик едущий по 47 маршруту (второе фото), покинул выделенную для ОТ полосу и поехал по тротуару слева и это никого не возмутило?? А личные машины, едущие по выделенке, должны отслеживать камеры и сотрудники ГАИ и наказывать. А ваши вздохи негодования, поколение юзеров вконтакта, интересны только вам и вашим недоделанным друзьям!
09:01:43 20-03-2025
Гость (21:58:04 19-03-2025) Вопрос, особо одаренным барнаульцам, почему маршрутный Хунда... а ты из поколения быдла?
11:36:19 20-03-2025
Гость (09:01:43 20-03-2025) а ты из поколения быдла?... Нет. В отличии от вас. Так что, крепче за шоферку держись, баран, управляющий хундаем по 47 маршруту.
12:47:21 20-03-2025
Гость (21:58:04 19-03-2025) Вопрос, особо одаренным барнаульцам, почему маршрутный Хунда... Водятлы 47 минусуют. А и болт вам на макушки.
12:57:00 20-03-2025
Гость (21:58:04 19-03-2025) Вопрос, особо одаренным барнаульцам, почему маршрутный Хунда... так в этом и есть суть возмущения. Выделенку для ОТ частники забили так, что ОТ приходится снова объезжать пробку по парковкам. Не забили бы полосу, то 47 туда бы и не полез бы.
22:03:20 19-03-2025
После того как всех обогнал по выделенке большинство, как и с левой галактической обочины, лезут в средние ряды проспекта. Мне противны не те кто едет там где можно быстрее (сам когда нужно делаю также), а те кто пускает прущих напролом, обижаются, а потом ещё и жалуются, сами же ежедневно дрессируют.
А этот клич "пропусти, тебе трудно что ли" бьёт обиженных наповал, особенно когда умные и красивые
06:24:22 20-03-2025
Гость (22:03:20 19-03-2025) После того как всех обогнал по выделенке большинство, как и... а чего предлагаешь? Бить авто? Потерять своё время ради чего?
09:03:33 20-03-2025
Гость (06:24:22 20-03-2025) а чего предлагаешь? Бить авто? Потерять своё время ради чего... зачем бить? там эту быдлоту сверхгалактическую пропускают прям на красной дорожке, не оставляй зазор в 2 машины перед собой и не пускай ошалевших.
12:27:46 20-03-2025
Гость (06:24:22 20-03-2025) а чего предлагаешь? Бить авто? Потерять своё время ради чего... бить то зачем? не пропускать наглую быдлоту и все.
12:41:47 20-03-2025
Гость (06:24:22 20-03-2025) а чего предлагаешь? Бить авто? Потерять своё время ради чего... Тогда и возмущаться смысла нет, стойте и смотрите на опережающих слева и справа, только не пропустите включенный поворотник, его нужно обязательно запустить перед собой, задние подождут.
И чем дальше от развязки начнёте запускать, тем больше запустите и тем быстрее будут ехать соседние ряды... движуха)))
06:55:13 20-03-2025
Гость (22:03:20 19-03-2025) После того как всех обогнал по выделенке большинство, как и... хитро*опые ж
22:36:41 19-03-2025
Это про участок дороги от камеры (перекресток с Челюскинцев) до жд моста (перекрёсток с Сов.Армии) ? Не смешите. Кстати автобусам там нельзя выезжать с правого ряда на Павловский тракт!
00:24:44 20-03-2025
Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И граждане в автобусе должны точно так же стоять в пробке как и все остальные. Не каких привилегий не должно быть. Все равны. А чтобы не было пробок надо строить дороги шире и убирать из центра все госструктуры. Они должны равномерно быть раскиданы по всему городу. И центр города должен быть точно таким же как и окраины. А именно прокуратура должна быть на Ускова, а не на Партизанской земельный комитет должен быть на Космонавтов в районе Попова, а не на Короленко дорожный комитет должен быть на южном и т.к. далее. А они наоборот все собрали в центр.
06:11:13 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... Существование выделенных полос однозначно описано в ПДД, решение об их организации принимается без "не каких"
08:32:15 20-03-2025
Гость (06:11:13 20-03-2025) Существование выделенных полос однозначно описано в ПДД, реш... Когда на дороге ПЯТЬ полос, то никто возражать не будет...А когда выделенка занимает половину проезжей части и по ней ходит один автобус в полчаса, то это называется разжигание ненависти между горожанами...
10:29:06 20-03-2025
Дюша (08:32:15 20-03-2025) Когда на дороге ПЯТЬ полос, то никто возражать не будет...А ... Опять краснопузика обидели
11:11:02 20-03-2025
Гость (10:29:06 20-03-2025) Опять краснопузика обидели... Ваше мнение очень важно для нас...Ваш номер 256...
07:00:41 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... ты про администрацию забыл, её наверное в Мехайловку?
01:17:15 22-03-2025
Гость (07:00:41 20-03-2025) ты про администрацию забыл, её наверное в Мехайловку?... Ее то как раз в Фирсово, даже здание строить не надо, у каждого там и так свой кабинет))
07:18:04 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... Во всем цивилизованном мире есть выделенные полосы. Приоритет всегда отдается тем ТС, что перевозят бОльшее количество пассажиров. В США даже на трассах есть кар-пул - выделенка для легковых автомобилей в которых едет от 3-х пассажиров. Расширение дорожного полотна во-первых ничего не даст, а во-вторых просто невозможна по экономическим причинам - стоимость переноса сетей/зданий с существующих границ дорог вглубь кварталов - это астрономические суммы. Ну и насчет центра и окраин: центр - это центр, а окраина - это спальные районы. Так устроен мир. Кремль - это центр Москвы, а в Хорошево-Мневниках живут малообеспеченные люди. Для Барнаула район площадей Ленина и Сахарова - это центр, а на усковых и в прочих дырах живут пейсатели типа тебя.
08:34:20 20-03-2025
Гость (07:18:04 20-03-2025) Во всем цивилизованном мире есть выделенные полосы. Приорите... Давай сравним кто перевозит больше пассажиров. Автобус вместимостью 100 человек, который проходит раз в полчаса, или непрерывный поток авто, который за эти полчаса перевозит в разы больше ...
09:09:35 20-03-2025
Дюша (08:34:20 20-03-2025) Давай сравним кто перевозит больше пассажиров. Автобус вмест... Давайте, сравните. Сравнение будет вообще не в пользу автомобилистов)) Смешной такой. Жителей в Барнауле 600 тысяч, автомобилей 200. Считай, счетовод
11:22:21 20-03-2025
Гость (09:09:35 20-03-2025) Давайте, сравните. Сравнение будет вообще не в пользу автомо... Мальчик, я матстатистику тридцать лет назад изучал...Если хочешь, научу считать...Жителей - 600т., вычти 200х3-4 места автомобилей, что в остатке? Даже если в авто один водитель, то в остатке 400, но из них в пути - процентов 5-10...С учетом того, что транспорт общественный в последнее время в полной ж... и продолжает сокращаться выводы делать нужно правильные. Так что посчитать всегда можно с учетом получения желаемого результата.
12:01:53 20-03-2025
Дюша (11:22:21 20-03-2025) Мальчик, я матстатистику тридцать лет назад изучал...Если хо... дядя Дюша, чепуху не собирай, счетовод великовозрастный. ты своими изречениями селюковскими себе же и гадишь. в любом варианте развитие общественного транспорта - это польза для общества и выделенки в том числе, а не твои протухшие выводы. Пользоваться автомобилями могут только незначительная часть населения (самая обеспеченная, здоровая, совершеннолетняя и желающая и имеющая нужду ехать на автомобиле), которая ездит преимущественной в одиночестве. Улучшение общественного транспорта - единственный выход в мегаполисе, это не подлежит сомнениям. Этот урок усвоили все развитые страны еще 100 лет назад.
13:29:54 20-03-2025
Гость (12:01:53 20-03-2025) дядя Дюша, чепуху не собирай, счетовод великовозрастный. ты ... Расскажите это нашей Администрации, любезный... Маршруты регулярно сокращаются...Автобусов всё меньше. Плата всё выше. Личный транспорт нужен как раз из соображений, что добраться в городе на общественном очень проблематично. Особенно, если живешь за городом. Авто давно стало средством передвижения, а не показателем достатка. И главное - не должно быть НИКАКИХ преимуществ между категориями граждан (кроме инвалидов, и то в разумных пределах)...И еще раз напоминаю - дорожный налог платят АВТОМОБИЛИСТЫ, а не пешеходы. Другое дело, что авто - это определенная степень свободы и это страшно коробит властьимущих по всему миру. Тенденция к лишению личного транспорта прописана в Европейских концепциях развития, как и тенденция к лишению собственности и перевод на безусловный доход.
12:07:02 20-03-2025
Дюша (11:22:21 20-03-2025) Мальчик, я матстатистику тридцать лет назад изучал...Если хо... и еще. "в пути" ровно такая же пропорция, как и в количестве владельцев автомобилей и их не имеющих. с чего она будет другой? на авто все ездят, а у кого нет дома сидят и грустят что у них велосипеда нету? ездить надо всем по делам не зависимо от наличия или отсутствия авто.
13:47:25 20-03-2025
Гость (12:07:02 20-03-2025) и еще. "в пути" ровно такая же пропорция, как и в количестве... Пипец...Ну точно надо учить пацана... Автомобилисты - наиболее активная часть населения. Если авто есть, то его ЭКСПЛУАТИРУЮТ. Так что процент не в пользу мнущихся на остановках...Процент "подснежников" крайне мал. Люди для того и покупают авто, чтобы ездить. Выделенки - участь мегагородов. Там где дорога в одну сторону больше трех полос!!! Давай еще велодорожки сделает за счет проезжей части! Вопрос легко решаем, на самом деле. Запретить спецтранспорту, администрации, полиции движение по выделенкам. Оставим только общак и скорые. Томенко один раз посидит со всеми в пробке и завтра выделенки закрасят...
12:24:54 20-03-2025
Дюша (11:22:21 20-03-2025) Мальчик, я матстатистику тридцать лет назад изучал...Если хо... Вчера ты вроде дохтуром был, толи физиологом, толи ветеринаром. А еще и зоошиза и матстатистик? Прям и царь и герой и мореплаватель и плотник! Жги дальше, дюшес!
13:38:20 20-03-2025
Гость (12:24:54 20-03-2025) Вчера ты вроде дохтуром был, толи физиологом, толи ветеринар... Любезный, я закончил АГУ...Раньше образование было реальным и широким. Я как биолог (физиолог человека) просто обязан знать мат.методы обработки данных. Слышал о коэф.регрессии или корреляции? А о репрезентативности выборки? А так то да... Я и биолог, и строитель, и производством мебели занимался...Поэт, художник и музыкант...Завидуй молча.
13:45:51 20-03-2025
Дюша (13:38:20 20-03-2025) Любезный, я закончил АГУ...Раньше образование было реальным ... Ясно. По верхушкам проскакал. Я поэт зовут Незнайка, от меня вам балалайка.
13:57:14 20-03-2025
Гость (13:45:51 20-03-2025) Ясно. По верхушкам проскакал. Я поэт зовут Незнайка, от меня... Эмбриональное состояние философского предиката не позволяет Вам абстрагировано мыслить...В наш век технического прогресса, когда каждый здравомыслящий индивидуум старается популяризировать свои знания, а пресса лаконично излагает факты, подводя кондуктивную основу и бросая респектабельный взгляд, мы делаем вывод, что данный субъект не является доминирующей субстанцией в комплексе наших эмоций...
08:05:47 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... Я с Вами согласен
09:06:19 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... Один хобот сидя в своей личной автомобилине считает себя равным 50 челиксам едущим в автобусе. позавчера с села приехал? равный блин.
13:59:58 20-03-2025
Гость (09:06:19 20-03-2025) Один хобот сидя в своей личной автомобилине считает себя рав... ...Едущим в ПУСТОМ автобусе, который еще и смердит салярой за версту...
13:13:05 20-03-2025
Нищеброд (00:24:44 20-03-2025) Потому что не должно быть не каких выделенных полос. И гражд... а теперь представьте как вырастет производительность дня скажем юрисконсульта дорожного комитета, которому нужно забрать документы из земельного комитета и попасть в прокуратуру. Наоборот все органы муниципальной власти должны быть в ОДНОМ месте! А вот коммерческие предприятия иметь офисы должны как раз рядом с спальными районами.
14:25:45 20-03-2025
Гость (13:13:05 20-03-2025) а теперь представьте как вырастет производительность дня ска... Есть электронный документооборот...В 21 веке живем...
06:33:22 20-03-2025
Потому что всех селюков в деревни опять надо отправить. Нефиг тут гадить! Возрождайте свою малую родину. Будьте патриотами не на словах, а на деле.
08:28:04 20-03-2025
Хватит врать. Жители Барнаула жалуются на никому не нужные выделенки, которые только усугубляют ситуацию с пробками в городе. На идиотов, которые не понимают механизмов движения автотранспорта и рисуют разметку как им в голову приходит... Выделенки должны быть убраны!!! А оставившие их после открытия моста - наказаны!
09:43:41 20-03-2025
Дюша (08:28:04 20-03-2025) Хватит врать. Жители Барнаула жалуются на никому не нужные в... Жалуются только те, кто ездит на автомобиле. Те, кто на автобусе, довольны. Голосовать будем?
11:27:54 20-03-2025
Гость (09:43:41 20-03-2025) Жалуются только те, кто ездит на автомобиле. Те, кто на авто... Давай будем голосовать...Референдум проведем городской. Так и нужно вопросы решать, а не поклоняться примеру "культурных" столиц...Я сам автобусами пользуюсь... Но я плачу дорожный налог!!!! А пешеход не платит.
13:03:14 20-03-2025
Дюша (11:27:54 20-03-2025) Давай будем голосовать...Референдум проведем городской. Так ... Продай авто и не плати дорожный налог)
13:51:49 20-03-2025
Гость (13:03:14 20-03-2025) Продай авто и не плати дорожный налог)... Ходи пешком, зачем тебе общественный транспорт? И на проезде сэкономишь...Ноги будут - я фигею...
14:21:23 20-03-2025
Дюша (13:51:49 20-03-2025) Ходи пешком, зачем тебе общественный транспорт? И на проезде... Далековато пешком.
14:21:12 20-03-2025
Гость (13:03:14 20-03-2025) Продай авто и не плати дорожный налог)... Ходи пешком, не плати за проезд...
08:42:40 20-03-2025
А еще нужно за каждого "лежачего полицейского" увольнять по одному начальнику ГИБДД и одному работнику Администрации города. Это намеренное вредительство, лежащих на проезжей части быть не должно. Их место - выезды из арок, пешеходные зоны (не переходы, а то, что отмечено знаком "пешеходная зона)...Дорог и так нет. Особо хочется сказать СПАСИБО за выделенку на Ленинском. При поездке вверх невозможно припарковаться от Чкалова до Молодежной. Где высадить пассажира, если нужно в Главпочтамп? Почему перестроиться для поворота на Димитрова можно за десять метров до перекрестка? Перенесите уже остановку НИЖЕ, всё равно карманы для парковки закрыли!!!! Или идите со своих должностей улицы подметать...
12:32:11 20-03-2025
Дюша (08:42:40 20-03-2025) А еще нужно за каждого "лежачего полицейского" увольнять по ... бухаешь сегодня что ли?
13:21:44 20-03-2025
Элен без ребят (12:32:11 20-03-2025) бухаешь сегодня что ли?... Нет...Я за рулем...
13:30:44 20-03-2025
Дюша (13:21:44 20-03-2025) Нет...Я за рулем...... Бухим нельзя ездить!
14:01:15 20-03-2025
Гость (13:30:44 20-03-2025) Бухим нельзя ездить!... Набей себе тату на лбу...
19:28:32 20-03-2025
Гость (13:30:44 20-03-2025) Бухим нельзя ездить!... по квартире на советской педальной машине чё не ездить - все 20 его кошек на шухере. А так фрик, конечно.
09:20:22 20-03-2025
не ругайтесь, это мужики к своим мужьям торопятся
10:15:20 20-03-2025
На Ленинском почти так же. это говорит о том, что нет власти в городе. а той что есть плевать, вероятно сама по выделенкам ездит.
11:31:08 20-03-2025
Амик свою армию "минусователей" завел...Это веселит. Особенно с учетом неизменного мнения о временах Сталина и Застоя..."Стукачки" и "одобрямс" на марше....:-)
06:22:38 21-03-2025
Дюша (11:31:08 20-03-2025) Амик свою армию "минусователей" завел...Это веселит. Особенн... Если ты фрик и несёшь чушь, то заслужено получаешь минус даже от комментаторов.
08:59:21 21-03-2025
Гость (06:22:38 21-03-2025) Если ты фрик и несёшь чушь, то заслужено получаешь минус даж... А здесь есть комментаторы? Здесь кучка троллей прикормленных администрацией для создания видимости общественного мнения...
13:53:27 21-03-2025
Дюша (08:59:21 21-03-2025) А здесь есть комментаторы? Здесь кучка троллей прикормленн... то есть вы полагаете, что вы здесь один такой, с собственным мнением? немного странно, не находите? то есть вы как тру комментатор нашли возможно зайти, прокомментировать, а остальные это засланные казачки администрации, и никак не могут быть другие горожане со своим мнением.
15:31:53 21-03-2025
Гость (13:53:27 21-03-2025) то есть вы полагаете, что вы здесь один такой, с собственным... Я не полагаю...Я вижу по "минусам"... Даже нейтральный комент минусится . Значит это бот или засланый казачок...Работать надо тоньше, господа представители древнейшей профессии...