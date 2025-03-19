"Для особо умных". Барнаульцы жалуются на езду автомобилей по "выделенкам"

Читатели amic.ru не понимают, с каких пор выделенная полоса на проспекте Строителей предназначена не для общественного транспорта

19 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Выделенная полоса на проспекте Строителей / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались на езду автомобилей по выделенной полосе на проспекте Строителей. О своем недовольстве горожане рассказали amic.ru.

"А с каких пор выделенная полоса для общественного транспорта на Строителей стала выделенной для особо умных?" – пишут барнаульцы.

Напомним, выделенные полосы в краевой столице появились в мае 2022 года – перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Их сделали для того, чтобы облегчить движение автобусов и не допустить транспортного коллапса.

В 2023 году за проезд по "выделенкам" оштрафовали более 90 тысяч барнаульцев. Большинство, почти 77 тысяч нарушений, зафиксировали камеры видеонаблюдения.