Сколько барнаульцев оштрафовали на "выделенках" после закрытия моста на Новом рынке

Большинство нарушений зафиксировали камеры видеонаблюдения

05 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Выделенная полоса в Барнауле / Фото: amic.ru

Более 90 тысяч штрафов выписали барнаульцам за проезд по выделенным полосам с момента их появления в городе. Большинство, почти 77 тысяч нарушений, зафиксировали камеры видеонаблюдения в 2023 году. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД краевой столицы.

Сотрудники ГИБДД "на месте" выписали 2601 штраф в 2022 году и 1456 – в 2023-м.

"В этом году выписанных непосредственно сотрудниками ГИБДД штрафов стало меньше, потому что работают камеры видеонаблюдения", – пояснили в барнаульской ГИБДД.

Камеры видеонаблюдения на выделенных полосах появились в краевой столице в конце 2022 года и до конца декабря успели зафиксировать 12 846 нарушений. А с января по 4 декабря 2023-го – еще 76 928.

Тем самым всего с момента появления выделенных полос в Барнауле зарегистрировали 93 831 нарушение.

За проезд по выделенным полосам полагается штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Если погасить его за первые 20 дней, то можно сэкономить 50%.

Примечательно, что если бы все барнаульцы заплатили штрафы в полном объеме, то общая сумма составила бы более 140,7 млн рублей.

Напомним, что выделенные полосы в городе появились в мае 2022 года – перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Их сделали для того, чтобы облегчить движение автобусов и не допустить транспортного коллапса.

Полосы организовали на четной стороне проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября, от ул. Матросова до ул. Аносова и от ул. Северо-Западной до ул. Аносова), на пр. Калинина (от пл. Октября до ул. Цеховой) и на пр. Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.

30 ноября 2023 года мост открылся после ремонта, но власти решили оставить часть выделенных полос. Однако убрали их на проспекте Калинина, улице Аносова и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова.