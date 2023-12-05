Сколько барнаульцев оштрафовали на "выделенках" после закрытия моста на Новом рынке
Большинство нарушений зафиксировали камеры видеонаблюдения
05 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Более 90 тысяч штрафов выписали барнаульцам за проезд по выделенным полосам с момента их появления в городе. Большинство, почти 77 тысяч нарушений, зафиксировали камеры видеонаблюдения в 2023 году. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД краевой столицы.
Сотрудники ГИБДД "на месте" выписали 2601 штраф в 2022 году и 1456 – в 2023-м.
"В этом году выписанных непосредственно сотрудниками ГИБДД штрафов стало меньше, потому что работают камеры видеонаблюдения", – пояснили в барнаульской ГИБДД.
Камеры видеонаблюдения на выделенных полосах появились в краевой столице в конце 2022 года и до конца декабря успели зафиксировать 12 846 нарушений. А с января по 4 декабря 2023-го – еще 76 928.
Тем самым всего с момента появления выделенных полос в Барнауле зарегистрировали 93 831 нарушение.
За проезд по выделенным полосам полагается штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Если погасить его за первые 20 дней, то можно сэкономить 50%.
Примечательно, что если бы все барнаульцы заплатили штрафы в полном объеме, то общая сумма составила бы более 140,7 млн рублей.
Напомним, что выделенные полосы в городе появились в мае 2022 года – перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Их сделали для того, чтобы облегчить движение автобусов и не допустить транспортного коллапса.
Полосы организовали на четной стороне проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября, от ул. Матросова до ул. Аносова и от ул. Северо-Западной до ул. Аносова), на пр. Калинина (от пл. Октября до ул. Цеховой) и на пр. Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.
30 ноября 2023 года мост открылся после ремонта, но власти решили оставить часть выделенных полос. Однако убрали их на проспекте Калинина, улице Аносова и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова.
07:15:31 05-12-2023
убрали выделенки на проспекте Калинина -- а камеры наверное не убрали
09:32:03 05-12-2023
Гость (07:15:31 05-12-2023) убрали выделенки на проспекте Калинина -- а камеры наверное ... На Калинина и не было, на участке от Аносова до Кулагина
11:28:13 05-12-2023
Гость (09:32:03 05-12-2023) На Калинина и не было, на участке от Аносова до Кулагина... Ну для кого и не было. Были и такие..
08:26:40 05-12-2023
А сколько штрафов оплачено из этой суммы, почему не написали? Выписать можно сколько угодно, а вот взыскать - вопрос!
10:06:59 05-12-2023
Гость (08:26:40 05-12-2023) А сколько штрафов оплачено из этой суммы, почему не написали... Все стараются сами платить - за половинку. А вообще не платить... Ну, попробуй. Любой гаец тебя остановит, и окучит по полной. Я таких самоубийц среди своего окружения не знаю. Читал, что такие в природе встречаются, но в Барнауле таких не видел.
09:22:36 05-12-2023
А про выделенку на Аносова забыли? Хотя там и камеры не было. Ехали все кто хотел, поэтому автобусы не могла завернуть с Ленина. Могли бы и больше собрать.
11:29:42 05-12-2023
Гость (09:22:36 05-12-2023) А про выделенку на Аносова забыли? Хотя там и камеры не было... На Аносова частенько экипажи стояли, собирали за проезд.
14:58:12 05-12-2023
Гость (11:29:42 05-12-2023) На Аносова частенько экипажи стояли, собирали за проезд.... Они штрафовали автобусы за перегруз, а легковые спокойно проезжали.
11:29:46 05-12-2023
Гость (09:22:36 05-12-2023) А про выделенку на Аносова забыли? Хотя там и камеры не было... Там со стороны Калинина постоянно наряд дежурил.
12:11:18 05-12-2023
Гость (11:29:46 05-12-2023) Там со стороны Калинина постоянно наряд дежурил.... И со стороны Ленина, сразу за Ярных тоже частенько.
14:56:39 05-12-2023
Гость (11:29:46 05-12-2023) Там со стороны Калинина постоянно наряд дежури А зачем на Калинина? Если Аносова вся была в легковушках? А на Калинина они перестраивались, создавая пробку потому, что мало желающих пропускать таких нахалов.
09:25:22 05-12-2023
если бы гайцы нормально работали, то они бы собрали не 4 тысячи штрафов, а 44 тысячи. но видимо у них есть более важные дела, о которых нам никогда не расскажут.
10:12:38 05-12-2023
Гость (09:25:22 05-12-2023) если бы гайцы нормально работали, то они бы собрали не 4 тыс... конечно есть, они уже месяц стоят на аванесова, на остановке "школьная" перекрыв в час пик ПЕРВЫЙ ряд, тем самым создавая пробки и аварийную ситуацию. А первые дни они вообще стояли с нарушением ПДД, прям за п.п переходом, либо метр за переходом. Создавая неловкую ситуаци для водителей первого ряда, которым проехать - никак, и приходилось перестраиваться в средний , совершая маневр на п.п переходе либо в непосредственной его близости. А они стоят им пофиг. а пробка на 2 квартала в том месте, где обычно НЕБЫЛО. Вот чем они занимаются.
10:18:10 05-12-2023
Гость (10:12:38 05-12-2023) они вообще стояли с нарушением ПДД, прям за п.п переходом, либо метр за переходом. можно от вас узнать пункт пдд который они нарушили? а то м.б. я давно правила не перечитывал и езжу постоянно что нибудь нарушая.
10:21:18 05-12-2023
Гость (10:18:10 05-12-2023) можно от вас узнать пункт пдд который они нарушили? а то м.б... Легко, рекомендую прочитать пункт правил, где рассказано ЗА сколько метро в можно совершать остановку, а уж темболее СТОЯНКУ в зоне п.п. Это довольна важный пункт правил, и очень жаль, что среди водитлей и полиции встречаются те, кто не знает этого, а правила написаны КРОВЬЮ
10:29:31 05-12-2023
Гость (10:21:18 05-12-2023) Легко, рекомендую прочитать пункт правил, где рассказано ЗА ... да выж моя хорошенькая и прелесть какая глупенькая... пункт вы указать не можете, но отсылаете к самостоятельному изучению пдд. ок. открываем п.12 "Остановка и стоянка" ищем п.12.4 где указано, что "Остановка запрещается: на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними". и что же же было нарушено? цитирую вас же "прям за п.п переходом, либо метр за переходом." надеюсь разницу между ПЕРЕД и ЗА вы в состоянии самостоятельно понять? или буду рекомендовать вам изучить этот вопрос в интернете. p.s. пункт 12 принципиально не изменился с тех пор как я учил пдд, а это было 26 годиков назад.
12:48:27 05-12-2023
Гость (10:29:31 05-12-2023) да выж моя хорошенькая и прелесть какая глупенькая... пункт ... Вмешаюсь. А вы хамите, парниша. Она явно НЕ ВАША хорошая. Вы с женой всех путаете?
10:29:07 05-12-2023
Гость (10:12:38 05-12-2023) конечно есть, они уже месяц стоят на аванесова, на остановк... отлично, за сколько метров ДО перехода в ПДД реально есть, а вот где пункт правил, про то, сколько метров ПОСЛЕ пп?
09:41:20 05-12-2023
Надо сокращать выделенку на Челюскинцев!
09:58:22 05-12-2023
Куда пошли деньги!
10:15:31 05-12-2023
Виктор (09:58:22 05-12-2023) Куда пошли деньги!... Деньги пошли куда
11:25:52 05-12-2023
Виктор (09:58:22 05-12-2023) Куда пошли деньги!... в офшоры, куда ж еще. явно не на нашу деревню, хотя было бы очень даже не плохо обновить дорожные знаки и разметку за эти деньги
11:00:06 05-12-2023
Надо больше камер на выделенках, чтобы не было слепых зон.
11:55:53 05-12-2023
лучше бы обочичников у галактики штрафовали
12:13:00 05-12-2023
гость (11:55:53 05-12-2023) лучше бы обочичников у галактики штрафовали... Одно не исключает второго.
12:49:52 05-12-2023
А сколько не оштрафовали? В культуре воспитания участников дорожного движения важна неотвратимость штрафа, а не разовая акция
16:44:17 05-12-2023
зато теперь крутая пробка на съезде с нового моста. светофоры как никто не настраивал так и не собираются