На каких маршрутах уже подняли цены и вырастет ли тариф на всем транспорте в Барнауле?

Часть перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, уже увеличили плату за проезд. Рассказываем, где именно

19 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Маршрут № 54 в Барнауле/Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле ряд перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, объявили о повышении стоимости проезда. Уже в ближайшие дни для части барнаульцев ездить станет заметно дороже. Причем по ряду направлений у пассажиров нет альтернативы, чтобы пересесть на другие маршруты. Впрочем, и перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, обратились в мэрию с предложением повысить стоимость билетов в автобусах и электротранспорте.

Итак, на каких маршрутах уже подняли стоимость проезда?

Перевозчики на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 59, 76, 77, 78 и 120 уже повысили стоимость с 35 до 40 рублей. Чтобы проехать на маршруте № 144, придется выложить сразу 45 рублей.

С какого числа подорожает проезд?

– На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта;

– на маршрутах № 58, 47, 76 – с 24 марта;

– на маршрутах № 41, 50, 78, 144, 32, 54, 59, 77, 120 – с 1 апреля.

Получается, что пока цену за проезд поднимут только на маршрутах с нерегулируемым тарифом?

Да-да, именно так! Там сам перевозчик решает, каким должна быть цена. Из 79 маршрутов в Барнауле на 64 перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.

А есть вероятность, что на всех маршрутах поднимется стоимость проезда?

Да, исключать такого нельзя. Перевозчики направили документы в администрацию на обоснованность повышения стоимости проезда. Предприниматели просят власти поднять тариф до 45 рублей. В ближайшее время в мэрии дадут оценку документам и решат, необходимо ли увеличивать стоимость билетов или нет. Специалисты проведут экономическую экспертизу, где оценят обоснованность изменения тарифов, проанализируют расходы перевозчиков, их финансово-хозяйственную деятельность и статистические данные о количестве перевезенных пассажиров.

По законодательству стоимость проезда в Барнауле можно повышать не чаще чем один раз в год.

Когда в последний раз повышали тариф?

В мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше.

Одновременно с Барнаулом цены на проезд в транспорте может вырасти в Бийске и Рубцовске.