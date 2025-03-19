На каких маршрутах уже подняли цены и вырастет ли тариф на всем транспорте в Барнауле?
Часть перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, уже увеличили плату за проезд. Рассказываем, где именно
19 марта 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле ряд перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, объявили о повышении стоимости проезда. Уже в ближайшие дни для части барнаульцев ездить станет заметно дороже. Причем по ряду направлений у пассажиров нет альтернативы, чтобы пересесть на другие маршруты. Впрочем, и перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, обратились в мэрию с предложением повысить стоимость билетов в автобусах и электротранспорте.
Итак, на каких маршрутах уже подняли стоимость проезда?
Перевозчики на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 59, 76, 77, 78 и 120 уже повысили стоимость с 35 до 40 рублей. Чтобы проехать на маршруте № 144, придется выложить сразу 45 рублей.
С какого числа подорожает проезд?
– На маршруте № 27 стоимость проезда изменится с 22 марта;
– на маршрутах № 58, 47, 76 – с 24 марта;
– на маршрутах № 41, 50, 78, 144, 32, 54, 59, 77, 120 – с 1 апреля.
Получается, что пока цену за проезд поднимут только на маршрутах с нерегулируемым тарифом?
Да-да, именно так! Там сам перевозчик решает, каким должна быть цена. Из 79 маршрутов в Барнауле на 64 перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.
А есть вероятность, что на всех маршрутах поднимется стоимость проезда?
Да, исключать такого нельзя. Перевозчики направили документы в администрацию на обоснованность повышения стоимости проезда. Предприниматели просят власти поднять тариф до 45 рублей. В ближайшее время в мэрии дадут оценку документам и решат, необходимо ли увеличивать стоимость билетов или нет. Специалисты проведут экономическую экспертизу, где оценят обоснованность изменения тарифов, проанализируют расходы перевозчиков, их финансово-хозяйственную деятельность и статистические данные о количестве перевезенных пассажиров.
По законодательству стоимость проезда в Барнауле можно повышать не чаще чем один раз в год.
Когда в последний раз повышали тариф?
В мае 2024 года. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше.
Одновременно с Барнаулом цены на проезд в транспорте может вырасти в Бийске и Рубцовске.
07:34:55 19-03-2025
Всему есть предел
08:25:00 19-03-2025
Константин (07:34:55 19-03-2025) Всему есть предел... В отношении стоимости проезда в общественном транспорте Барнаула это точно не так. Наблюдаем на протяжении уже тридцати лет. Предела нет и в процессе ухудшения качества его работы ...
09:20:02 19-03-2025
Константин (07:34:55 19-03-2025) Всему есть предел... много денег не бывает
09:25:19 19-03-2025
Константин (07:34:55 19-03-2025) Всему есть предел... Будет по 100 пешком будете ходить, в смысле?
07:58:26 19-03-2025
Беспредел. Транспорт не соответствует ни по санитарным нормам, ни по вместимости, ни по культуре обслуживания пассажиров, ни по открытости расчетов, ни по количеству транспортных единиц на маршрутах, но повышать тариф надо. Где положительные изменения в работе общественного транспорта??? Пусть сначала мэрия эти изменения людям продемонстрирует, а тогда и про тарифы вспомним. А лучший пример - это поездка мэрии всем составом на работу на ОТ в течение хотя-бы месяца. выдержат - тогда повышайте. Нет - глобальная прокурорская проверка с посадками и "специалистов" из мэрии, и бедных "предпринимателей". Почему на этой проблеме в СМИ не акцентируют внимание? Всё какие-то сказки про бензин, запчасти и прочее. Где качество и комфорт для людей???
09:22:09 19-03-2025
Гость (07:58:26 19-03-2025) Беспредел. Транспорт не соответствует ни по санитарным норма... Ответ простой.
"И чё" !?
11:53:24 19-03-2025
А что не на сто рублей сразу? Скромницы какие. Транспорта в городе всё меньше и меньше, качество услуг низкое, но деньги свои выложи, уж будь добр. Да, что говорить, с ценообразованием в РФ вообще всё отвратительно. И, что самое мерзкое, так то, что чиновникам вообще на всё это нас... ть. А перевозчики поплачут, разумеется, и им дадут.
08:28:18 19-03-2025
Учитывая отсутствие безлимитных проездных билетов, Барнаул становится городом с самым дорогим для пассажиров общественным транспортом в России. О качестве его работы и говорить нечего ...
09:17:24 19-03-2025
"Перевозчики направили документы в администрацию на обоснованность повышения стоимости проезда".
Скажите, куда направлять документы с обоснованием повышения зарплаты в два раза? В администрацию?
18:30:40 19-03-2025
ыть (09:17:24 19-03-2025) "Перевозчики направили документы в администрацию на обоснова... своему работодателю.
09:24:29 19-03-2025
Получается за два года инфляция для владельцев автобуса составила больше 50 процентов. Для остального государства меньше чем на 20.
Парадокс это или чей-то корыстный умысел?
09:43:00 19-03-2025
Где положительные изменения в работе общественного транспорта??? Пусть сначала мэрия эти изменения людям продемонстрирует, МУП Горэлектро транс выводит подвижной состав на маршрурты но в каком состоянии? Почему чиновники МЭРИИ не принимают мер для того , что бы в салонах было приятно ехать? Стены и потолки трамваев все облезшие , краска местами вообще отсутствует. Пол в вагоне такой , что страшно стоять вот вот провалится. Сколько у МЭРА замов ? поручите самому Солидному ,персональный контроль за Муниципальным транспортом и его состоянием ведь это лицо города , Муниципальный транспорт.!
09:47:02 19-03-2025
Мэрия нахмурит брови и... поднимет проезд на 5 руб. Каждый год одно и то же.
10:01:48 19-03-2025
Вот такие особи которые говорят ( и че) просто напросто в весеннем обострении - для них - вы как и многие так и будете чекать а насамом деле вся эта игра в цены добивает простых горожан и надо бы заставить обратить внимание на эту вакханалию по общественному транспорту и комуналке а то мы мы с вами так и до чекаемя.
11:49:23 20-03-2025
гость (10:01:48 19-03-2025) Вот такие особи которые говорят ( и че) просто напросто в ве... Знаете, соглашусь, что ответ «и чё?» не есть норма, но посмотрите вокруг, а не отражает ли он объективную действительность? Реально администрации города и края не плевать с верней колокольни на людей и их проблемы, на повышение цены, понижение уровня сервиса? Такой ответ, по моему мнению, отражает в полной мере то, что реально думают и реально делают в администрациях, не напоказ и не для интервью, а по-честному, в реальности.
10:11:24 19-03-2025
Ребята нас просто имеют.
12:29:41 19-03-2025
Гость (10:11:24 19-03-2025) Ребята нас просто имеют.... И чё дальше то?
Требуем льготный вазелин?
11:02:10 19-03-2025
Ну и чего Вы тут в коментах демонстрации устраиваете!? Собрались, уведомили администрацию, перекрыли Гоголя в районе здания 55, и там транспорантами машите! Дык никто не выйдет же, прочитали, клавиатуры своими пальцами "изнасиловали" и пошли платить по 40-45р за проезд.
11:35:51 19-03-2025
Гость (11:02:10 19-03-2025) Ну и чего Вы тут в коментах демонстрации устраиваете!? Собра... Выйдешь?
11:03:01 19-03-2025
Ох..., получается перевозчики сами себе начальники и власти им наши ни почем, так зачем нам вообще нужна такая власть, если она только делает хуже для людей края... Потом приводят статистику, как люди бегут из края. Надо власть выселить вместе см перевозчиками с Алтайского края, может тогда что то наладится. Впечатление, что только автобусникам нужны деньги, остальные не люди!!!
11:05:10 19-03-2025
Как могут цены на проезд не повышаться когда в стране инфляция, когда за год многие товары стали стоить в 2 раза дороже? Не надо тратить время и деньги на заседаниях и комиссиях в мэрии, изображая заботу о населени́. Нужно просто связать цену проезда с ценой потребительской корзины или курсом валюты и проводить раз в год соответствующее изменения цены. Встречи с перевозчиками, уговоры смешны и несерьезны. Понятно, что цена в итоге изменится. Создаётся видимость работы для населения, а реальной работы в комитете по транспорту нет. Порочные контракты делают перевозчиков заинтересованными в том, чтобы салоны были наполнены, а качество салонов на минимуме. Нужны брутто контракты, где перевозчики получают доход только за выполнение расписания на должном уровне. Не потянет бюджет субсидирования? Конечно не потянет, если число пассажиров в результате бездарно организованных маршрутов, отсутствия возможности пересадки без доплаты и т.п., снижается ежегодно. Чем морочить людям голову, мэрии нужно думать о переходе на контракты, при которых перевозчики имеют интерес, совпадающий с интересами пассажиров. Нужно строить трамвайный путь на Павловском тракте и через площадь Советов, чтобы соединить их и разгрузить самые важные направления потоков пассажиров. Чтобы не гонять трамваи пустыми, а использовать с пользой и выручкой. Надо менять маршруты автобусов, убирая дублирующие и непрямые значительно увеличивая маршруты короткие прямые, связывающие наиболее востребованные локации. Вместо этого мзрия занимается чем угодно бессмысленным и даже вредным. Например, убирает кольцо с площади Свободы. Не дайте себя обманывать, говорите с мэрией о необходимости смены самих принципов организации системы ОТ. Нынешние контракты не могут дать улучшения ОТ.
18:32:25 19-03-2025
Евгений Иванов (11:05:10 19-03-2025) Как могут цены на проезд не повышаться когда в стране инфляц... откуда деньги, Зин?
09:03:10 20-03-2025
Гость (18:32:25 19-03-2025) откуда деньги, Зин?... А откуда возьмутся деньги на строительство 12 развязок и тоннеля?
11:29:17 19-03-2025
Сначала увеличьте количество машин на маршрутах,культуру обслуживания,профессионализм водителей,ответственность за безопасность пассажиров и прохожих и т.д и т.п. Как сейчас,и за 10 рублей дорого для такого транспорта. Сколько можно терпеть,где ваша инфляция 5-7%???
11:34:44 19-03-2025
ну я так думаю если власти не справляются с ценами за проезд нужно снять все ограничения на подвоз граждан личным транспортом. Есть например у человека микроавтобус а работы нет. Он тогда вправе повесить любой номер на борт и возить людей за звонкую монету. Человек сможет заработать. А цену за проезд он сам придумает от себя. ВОзникнет конкуренция - если чел выставит 20 руб люди естественно сядут к нему а не за 45. Понимаете? И тогда те кто возит в скотовозке за 45 покрасят салон, и сделают цену по ниже. Весь этот беспредел с автобусами оттого что слишком ограничили мелкое предпринимательство наши деятели в мэрии. Так что НЭП НЭП НЭП!!!!!!
13:01:04 19-03-2025
холмс (11:34:44 19-03-2025) ну я так думаю если власти не справляются с ценами за проезд... удивительно, но на маршрутках именно так и работают, приходит имярек с газелью, вешает в салоне «ИП Пупкин Василий Алибабаевич», отдаёт этому Пупкину денюжку за право выхода на маршрут, а остальное, что накатал — себе в карман
16:24:07 19-03-2025
В стране Болгарии был организован бойкот крупных сетевых супермаркетов, что привело к снижению цен в них. Люди в определённый день просто приобретали продукты в маленьких несетевых магазинчиках. Может быть перенять опыт?
19:03:11 19-03-2025
Гость (16:24:07 19-03-2025) В стране Болгарии был организован бойкот крупных сетевых суп...
Да вы о чем!!!
20:10:16 19-03-2025
Гость (16:24:07 19-03-2025) В стране Болгарии был организован бойкот крупных сетевых суп... А владельцы маленьких магазинчиков эти дни затаривались товаром в супермаркетах. Бинго, давно холят слухи, что болгары самые тупые лохи в гейропе. Можете перенимать опыт.
22:41:55 19-03-2025
Гость (16:24:07 19-03-2025) В стране Болгарии был организован бойкот крупных сетевых суп... Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
06:38:48 20-03-2025
В России случилось страшное: человек перестал быть ценностью...
12:42:46 24-03-2025
Вспомнишь тут советские времена, когда проезд был 3 и 5 копеек.
Если бы в газелях соблюдали закон и выручка с половины оплаченных билетов не шла на сберкарты водителей, то возможно хватало бы средств и на бензин и на запчасти. Штрафовать надо таких дельцов и не на символическую сумму.