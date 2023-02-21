Для жизни и бизнеса. Федеральный застройщик возводит на Алтае энергоэффективные дома

Компания работает на рынке страны 12 лет, а теперь обратила внимание на Алтай

21 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

Типовой проект от компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

На рынке частного домостроения Алтайского края появился новый игрок – это федеральная компания "Малые этажи". Она уже имеет филиалы в шести крупных российских городах. В фирме считают, что в Алтайском крае и Республике Алтай большой потенциал для малоэтажного строительства, а потому продукты застройщика будут пользоваться спросом. Что такое "энергоэффективный дом", сколько месяцев его возводят и сколько он стоит, amic.ru рассказал директор барнаульского офиса компании "Малые этажи" Валентин Гусев.

И в Барнауле, и в Чемале

Компания "Малые этажи" работает на рынке уже 12 лет, а её офисы представлены в Москве, Владивостоке, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Иркутске и Красноярске. Сейчас же компания намерена работать на территории двух Алтаев.

В крае, по словам Валентина Гусева, большой потенциальный рынок для индивидуального жилищного строительства: есть культура проживания в частных домах, активно развиваются пригородные посёлки, существует большой объём предложений по земле.

Готовый дом от компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

В то же время в Алтайском крае, как и в Горном Алтае, популярно туристическое направление. Представителям этого бизнеса также будут интересны предложения застройщика. При этом компания готова строить не только вблизи крупных городов, но и в отдалённых районах.

"Ёмкость рынка – один из факторов, который подтолкнул входить на рынок края. Алтай богат на зоны отдыха – предгорье, Чарышский район, Белокуриха, солёные озера, озеро Уткуль. Это сегмент B2B ("би-ту-би", это бизнес-модель, при которой одна компания продаёт продукцию другим компаниям, – прим. ред.), где есть необходимость хорошего предложения по качественным домам, местам пребывания, энергоэффективным домам", – объясняет Валентин Гусев.

"Теплодом"

Сейчас компания готова предложить 25 типовых решений в рамках трёх линеек: это одноэтажные, двухэтажные дома классических форм и современные барнхаусы.

"Перед созданием линеек этих проектов проведено маркетинговое исследование, где фокус-группа из 3,5 тыс. человек высказала своё мнение: что им нравится, а что нет. Архитекторы проработали эти решения. В итоге получились адаптированные, выверенные продукты, которые нравятся людям как по внешнему виду, так и планировкам", – говорит Валентин Гусев.

Проект дома от компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

Важно, что все 25 проектов подходят практически под любую технологию: их можно строить по каркасному проекту, из газобетона, из бруса, бревна и другими способами.

Однако в любом случае потребитель получает комфортный для проживания дом, с выверенными планировками, идеальной геометрией стен, которая позволяет недорого производить ремонт.

Одно из инновационных решений, которые предлагают в "Малых этажах" – это строительство домов из СИП-панелей.

Домокомплект производят на заводе (в Красноярске и Новосибирске) и привозят на участок в разобранном виде. Остаётся его лишь собрать, завести сети и выполнить отделку. Валентин Гусев отмечает, что здания по технологии СИП энергоэффективные.

Производство домокомплектов для компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

"Дом держит тепло на 45-50% лучше других технологий. Мы проводили эксперимент: если отключить дом от отопления при -15 градусах на улице, то он теряет тепло на 1-1,5 градуса в сутки. Это экономия на отоплении, что важно не только для семьи, но и бизнеса", – подчёркивает строитель.

Полный цикл

Мощности заводов по производству СИП-панелей в Красноярске и Новосибирске позволяют выпускать около 100 домов в месяц. Поэтому даже в самое загруженное время компания справится со всеми заказами. Также в каждом филиале "Малых этажей" есть главные инженеры, архитекторы, бригадиры, которые контролируют процесс возведения домов.

Производство домокомплектов для компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

"Благодаря тому, что дом создан промышленным способом, большое количество процессов автоматизировано: вся технология настроена на то, чтобы возводить типовые дома быстро. Дом с отделкой – со стенами под обои, ровным полом, инженерными сетями – будет готов всего за 2,5 месяца. Количество бригад будет соответствовать потребности рынка", – отмечает Валентин Гусев.

Компания не возводит дома на продажу: она работает только на участке собственника. Если покупатель ещё не выбрал землю, "Малые этажи" могут помочь и в этом: у них есть своя база предложений. После подбора участка наступает этап подбора проекта, говорит Валентин Гусев. И тут важно, что каждая семья может найти дом по душе.

"Если семья из двух человек – им достаточно небольшого домика. Если большая семья – дом побольше. Это не универсальное предложение. Компания работает по полному циклу, когда строить долго – исключается. Мы строим под ключ – с хорошей дверью, с предчистовой отделкой. Все "заморочки" не ложатся на плечи клиентов", – говорит Валентин Гусев.

В среднем дом 100 "квадратов" стоит 52 тыс. за кв. м под ключ. Цена на проекты напрямую зависит от его площади. Но каждый проект – это гарантия высокого качества работы.

Строительная компания "Малые этажи"

Барнаул, ул. Пролетарская, д. 151, корпус 2

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