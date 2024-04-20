НОВОСТИКультура

Дмитрий Нагиев вышел из двухлетнего творческого отпуска

Актера заметили на съемочной площадке в Сочи

20 апреля 2024, 09:35, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Кадр: YouTube
Дмитрий Нагиев / Кадр: YouTube

Дмитрий Нагиев вернулся к работе после двухлетнего перерыва. Звезда "Физрука" нигде не снимался и почти не появлялся на публике с февраля 2022-го.

Телеграм-канал "Звездач" сообщает, что Нагиева заметили на съемках нового фильма в Сочи с Надеждой Сысоевой, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой.

Что это за проект, пока неизвестно.

В январе сообщали, что Нагиев хочет сделать бренд из своего имени.

культура

Комментарии 4

Avatar Picture
Дэн

09:42:27 20-04-2024

Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что такого произошло?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:41 20-04-2024

Дэн (09:42:27 20-04-2024) Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что... ты провокатор на зарплате?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:42 21-04-2024

Дэн (09:42:27 20-04-2024) Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что...
Да вот, тебя забыл спросить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:19 20-04-2024

Да он в рекламах с утра до ночи, задолбал

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров