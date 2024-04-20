Дмитрий Нагиев вышел из двухлетнего творческого отпуска
Актера заметили на съемочной площадке в Сочи
20 апреля 2024, 09:35, ИА Амител
Дмитрий Нагиев / Кадр: YouTube
Дмитрий Нагиев вернулся к работе после двухлетнего перерыва. Звезда "Физрука" нигде не снимался и почти не появлялся на публике с февраля 2022-го.
Телеграм-канал "Звездач" сообщает, что Нагиева заметили на съемках нового фильма в Сочи с Надеждой Сысоевой, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой.
Что это за проект, пока неизвестно.
В январе сообщали, что Нагиев хочет сделать бренд из своего имени.
09:42:27 20-04-2024
Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что такого произошло?
11:40:41 20-04-2024
Дэн (09:42:27 20-04-2024) Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что... ты провокатор на зарплате?
08:28:42 21-04-2024
Дэн (09:42:27 20-04-2024) Интересно почему он ушёл в отпуск именно в феврале 22го, что...
Да вот, тебя забыл спросить.
11:20:19 20-04-2024
Да он в рекламах с утра до ночи, задолбал