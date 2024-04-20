Дмитрий Нагиев вышел из двухлетнего творческого отпуска

Актера заметили на съемочной площадке в Сочи

20 апреля 2024, 09:35, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Кадр: YouTube

Дмитрий Нагиев вернулся к работе после двухлетнего перерыва. Звезда "Физрука" нигде не снимался и почти не появлялся на публике с февраля 2022-го.

Телеграм-канал "Звездач" сообщает, что Нагиева заметили на съемках нового фильма в Сочи с Надеждой Сысоевой, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой.

Что это за проект, пока неизвестно.

В январе сообщали, что Нагиев хочет сделать бренд из своего имени.