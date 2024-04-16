"Модный приговор" вернется на экраны 22 апреля в двух версиях

В популярной передаче впервые появится женщина-судья

16 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Телеведущий Александр Рогов / Кадр: YouTube-канал Rogov Live

С 22 апреля на Первом канале начнут выходить новые выпуски "Модного приговора". Шоу вернется на экраны в двух версиях: женской и мужской.

Как пишет ТАСС, судьей мужской версии будет стилист Александр Рогов, а женской – модный эксперт Лилия Рах.

Она стала первой женщиной-судьей в истории проекта.

Продюсер "Модного приговора" Илья Кривицкий считает, что такое разделение сделает проект интереснее и позволит лучше раскрыть участниц.