"Модный приговор" вернется на экраны 22 апреля в двух версиях
В популярной передаче впервые появится женщина-судья
16 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
Телеведущий Александр Рогов / Кадр: YouTube-канал Rogov Live
С 22 апреля на Первом канале начнут выходить новые выпуски "Модного приговора". Шоу вернется на экраны в двух версиях: женской и мужской.
Как пишет ТАСС, судьей мужской версии будет стилист Александр Рогов, а женской – модный эксперт Лилия Рах.
Она стала первой женщиной-судьей в истории проекта.
Продюсер "Модного приговора" Илья Кривицкий считает, что такое разделение сделает проект интереснее и позволит лучше раскрыть участниц.
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