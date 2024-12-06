В Госдуме отметили, что, судя по всему, школы выполняют задачу "завалить детей домашками"

06 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

В Госдуме работают над снижением учебной нагрузки на детей, чтобы у них оставалось время на отдых, личные дела и общение с близкими, пишет "Парламентская газета".

"Первое заседание состоялось 5 декабря. Задачи завалить детей домашками нет, хотя порой складывается впечатление, что выполняется именно она, усмехнулись члены комитета Госдумы по просвещению. Предложения о снижении нагрузки на детей будут собирать до 15 декабря", – отмечает издание.

Депутат Ирина Белых пояснила, что младшеклассники тратят на домашние задания два-три часа в день, а старшеклассники – больше трех с половиной часов. При этом большинство посещают кружки и секции. И если прибавить к этому еще и время на дорогу, то у детей остается время только немного поспать. Это приводит к стрессам.

Парламентарии решили, что можно устраивать в школах дни без домашних заданий. Также можно не задавать детям для самостоятельной подготовки дома материал, который еще не проходили.

Депутат Яна Лантратова также предложила вариант снижения количества учебных часов – пересмотреть учебные программы, сосредоточившись на основных аспектах предметов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников в школах.