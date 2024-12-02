В Госдуме считают, что школьникам не нужно платить за опоздания и прогулы
Такая мера лишь "усугубит" проблему
02 декабря 2024, 23:10, ИА Амител
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против введения штрафов для российских школьников за постоянные опоздания и прогулы, пишет "Газета.ru".
Такая мера лишь усугубит сложившуюся проблему, заявила Лантратова.
По ее мнению, массовых опозданий в российских школах нет, и хотя иногда подобные "злоупотребления" наблюдаются среди старшеклассников, введение штрафов не поможет.
"Некоторые будут просто откупаться, ошибочно полагая, что за деньги можно купить все. Это не тот посыл, который должна транслировать школа", – считает Лантратова.
Ранее Вячеслав Володин высказался о несовершенствах школьного образования. Недавно он раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников.
Председатель ГД обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье школьников.
23:17:08 02-12-2024
В Китае лет 5 назад запретили репетиторов. И есть огромный результат. Моя дочь в прошлом году окончила гимназию. За время обучения в школе не было ни одного репетитора у нее. Это было наше решение. Да она не получила медаль и окончила с 4 четверками гимназию. Но теперь она в вузе лучшая на потоке. Медалисты в опе так как они привыкли к репетиторам и тормозят конкретно. Учатся с хвостами и некоторые даже бросили вуз.
00:42:28 03-12-2024
Страшно подумать, сколько бабла пришлось бы мне отдать за пропуски!))) но ничего, выжил, даже два высших...
13:39:55 03-12-2024
Минусуют, видимо, авторы или сторонники инициативы)))