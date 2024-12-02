В Госдуме считают, что школьникам не нужно платить за опоздания и прогулы

Такая мера лишь "усугубит" проблему

02 декабря 2024, 23:10, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против введения штрафов для российских школьников за постоянные опоздания и прогулы, пишет "Газета.ru".

Такая мера лишь усугубит сложившуюся проблему, заявила Лантратова.

По ее мнению, массовых опозданий в российских школах нет, и хотя иногда подобные "злоупотребления" наблюдаются среди старшеклассников, введение штрафов не поможет.

"Некоторые будут просто откупаться, ошибочно полагая, что за деньги можно купить все. Это не тот посыл, который должна транслировать школа", – считает Лантратова.

Ранее Вячеслав Володин высказался о несовершенствах школьного образования. Недавно он раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников.

Председатель ГД обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье школьников.