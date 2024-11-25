Володин высказался о чрезмерной нагрузке в школе
Она влияет на здоровье школьников, заявил спикер ГД
25 ноября 2024, 14:20, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников в своем Telegram-канале.
"В среднем наши дети проводят за учебой восемь-десять часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер", – рассказал Володин.
Среди факторов, которые влияют на нагрузку, он выделил следующие:
- постоянное усложнение учебной программы;
- перегруженное расписание – до восьми уроков в день;
- подготовка к контрольным и ЕГЭ;
- обучение по субботам и др.
Володин обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье учеников. При этом эксперты выяснили, что 70-80% детей испытывают перманентную усталость.
"При такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями", – отметил Володин.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.
14:32:34 25-11-2024
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Гость (14:32:34 25-11-2024) А не вы ли детям, ещё один урок, "О важном разговоры" подгру...
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17:00:35 25-11-2024
Зашла почитать про высокую нагрузку на учителей и нехватку преподавателей, а внутри про школьников...
19:20:08 25-11-2024
Ого, я согласна с ним. Может наконец ч о то поменяется? Очень большая нагрузка: секция 3 часа, перерыв 2 часа, школа 6 часов, перерыв часок, еще надо учитывать время до дома, уроки пара часов, спать, и на след день все по новой, очень тяжело детям сейчас учиться.
09:03:46 26-11-2024
Гость (19:20:08 25-11-2024) Ого, я согласна с ним. Может наконец ч о то поменяется? Очен... Отмените секции, раз все так тяжело. Вы хотите 3 часа секций и 3 часа школы? Чтобы ребенок умел читать, и этого достаточно?
21:31:58 25-11-2024
потому что когда в классе 35 человек это ад и израиль, а не обучение. Нужно максимум 18 человек и никаких разговоров. тогда успевают и учиться и уроки в школе делать и консультации и кружки и поездки и прочее. делайте классы по 18 чел. отлично работает
22:48:27 25-11-2024
Эти "разговоры" кроме отвращения ничего не вызывают. Бред какой-то.
05:58:55 26-11-2024
Сколько живу,начиная с советского времени, шли разговоры о том, что надо детям учиться в одну смену.Сначала были разговоры, даже в партийных документах КПСС такое было.Потом постепенно разговоры утихали. Мне уже 80. Разговоры про одну смену учеников вообще затихли.А насчет нагрузки Володина полностью поддерживаю. Надо пересмотреть прежде всего программы по литературе и истории.Не могу понять, для чего заставляют писать дома конспект статьи Добролюбова про Обломова.Я не самый умный человек, но средний, до меня замечательные мысли ГОнчарова о жизни стали доходить после моего 30- летнего возраста.У нас была замечательная учительница по Литературе.Она пыталась донести суть произведений,которые мы изучали.Но в 9-10 классе в силу возраста многое не понимал.Значимость русской литературы стал понимать позже, с удовольствием перечитываю.И вижу много значительных мыслей о русском народе, России,что-то надо делать с изучением литературы и истории.Громадное количество материала.И все растет.История с статьей Добролюбова только один пример. Могу ещё несколько привести.