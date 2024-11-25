Она влияет на здоровье школьников, заявил спикер ГД

25 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников в своем Telegram-канале.

"В среднем наши дети проводят за учебой восемь-десять часов в день. Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер", – рассказал Володин.

Среди факторов, которые влияют на нагрузку, он выделил следующие:

постоянное усложнение учебной программы;

перегруженное расписание – до восьми уроков в день;

подготовка к контрольным и ЕГЭ;

обучение по субботам и др.

Володин обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье учеников. При этом эксперты выяснили, что 70-80% детей испытывают перманентную усталость.

"При такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями", – отметил Володин.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят к внесению законопроект, предполагающий уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним.