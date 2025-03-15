До -18 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Осадков не ожидается
15 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Холодная погода установится в Алтайском крае в ночь на 16 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, по востоку будет -13...-18ºC, а в Барнауле ожидается -10...-12ºC.
Без осадков. Однако утром местами будет изморозь и туман. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами по региону порывы до 12 м/с.
Несмотря на морозную ночь, днем 16 марта в крае будет тепло.
19:53:54 15-03-2025
а утром писали, что потеплеет до +7 :)
09:31:23 16-03-2025
Элен без ребят (19:53:54 15-03-2025) а утром писали, что потеплеет до +7 :)... Днем потеплеет, ночью похолодает.