НОВОСТИПогода в Барнауле

До -18 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Осадков не ожидается

15 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Холодная погода установится в Алтайском крае в ночь на 16 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, по востоку будет -13...-18ºC, а в Барнауле ожидается -10...-12ºC.

Без осадков. Однако утром местами будет изморозь и туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами по региону порывы до 12 м/с.

Несмотря на морозную ночь, днем 16 марта в крае будет тепло.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Элен без ребят

19:53:54 15-03-2025

а утром писали, что потеплеет до +7 :)

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Гость

09:31:23 16-03-2025

Элен без ребят (19:53:54 15-03-2025) а утром писали, что потеплеет до +7 :)... Днем потеплеет, ночью похолодает.

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