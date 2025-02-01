До -25 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Осадков не ожидается, но на дорогах будет скользко
01 февраля 2025, 16:29, ИА Амител
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Мороз до -25 градусов ударит по Алтайскому краю в ночь на 2 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха по краю составит -15...-20 градусов, местами ожидается до -25, а в Барнауле термометры покажут 18-20 градусов ниже нуля.
Преимущественно будет без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер подует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.
В конце января СМИ сообщили, что лето 2025 года может стать испытанием для россиян: Сибирь находится под угрозой засухи и лесных пожаров.
08:01:17 02-02-2025
- "В конце января СМИ сообщили, что лето 2025 года может стать испытанием для россиян: Сибирь находится под угрозой засухи и лесных пожаров." По делам Божье наказание.