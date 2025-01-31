Крепче за баранку держись, шофер. Сильный гололед на дорогах прогнозируют в Алтайском крае

На дорогах будет очень скользко, поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим

31 января 2025, 16:55, ИА Амител

Сильный гололед после оттепели / Фото: amic.ru

На ближайшие трое суток в Алтайском крае установится морозная погода, при этом на дорогах синоптики местами прогнозируют сильную гололедицу. Кроме того, в регионе периодически будет идти снег, что может дополнительно усугубить ситуацию на трассах. Водителям следует быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, рекомендуют в региональном ЦГМС.

"1 февраля ночью температура воздуха составит -15...-20 °C, местами столбики термометров опустятся до -27 °C. Днем поднимутся до -10...-15 °C, в некоторых районах – до -20 °C. Ночью в крае будет идти небольшой снег, днем он сохранится преимущественно в восточных районах. Но главная опасность – это гололедица на дорогах. Местами будет очень скользко", – предупреждают в Гидрометцентре.

2 февраля ночью ожидается от -15 до -20 °C, местами до -25 °C. А днем потеплеет до -5...-10 °C, однако местами столбики термометров еще покажут -15 °C. В отдельных районах пройдет снег.

3 февраля ночью температура повысится до -10...-15 °C, но местами еще будет держаться на уровне -21 °C. Небольшой снег ожидается практически повсеместно, что создаст дополнительные трудности для автомобилистов. Сильная гололедица на дорогах сохранится. Днем – от -5 до -10 °C, и снег продолжится. Максимальные порывы ветра могут достигнуть 14 м/с.