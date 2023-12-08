До -44 градусов похолодало в Алтайском крае 8 декабря
Сильные морозы продержатся в регионе до 13-го числа
08 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В селе Баево в Алтайском крае утром 8 декабря похолодало до -44 градусов, сообщает "В курсе 22".
Как ранее предупредили в МЧС, с 8 по 13 декабря в Алтайском крае ожидаются морозы до -40 градусов и даже ниже.
По прогнозу, сегодня в регионе будет до -30 градусов, в отдельных районах пройдет снег.
12:07:01 08-12-2023
Ну почему же так холодно, блин!?
12:17:41 08-12-2023
Зато не дождь)
12:29:47 08-12-2023
Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...
12:51:23 08-12-2023
Гость (12:29:47 08-12-2023) Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...... Снег при такой температуре не идёт. Надо чтобы отпустило до -10 примерно, тогда возможно.
20:52:05 08-12-2023
Гость (12:29:47 08-12-2023) Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...... Снег идет, когда тепло..
13:03:28 08-12-2023
Если приглядеться, то - 43,5