До -44 градусов похолодало в Алтайском крае 8 декабря

Сильные морозы продержатся в регионе до 13-го числа

08 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В селе Баево в Алтайском крае утром 8 декабря похолодало до -44 градусов, сообщает "В курсе 22".

Как ранее предупредили в МЧС, с 8 по 13 декабря в Алтайском крае ожидаются морозы до -40 градусов и даже ниже.

По прогнозу, сегодня в регионе будет до -30 градусов, в отдельных районах пройдет снег.