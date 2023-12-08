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До -44 градусов похолодало в Алтайском крае 8 декабря

Сильные морозы продержатся в регионе до 13-го числа

08 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В селе Баево в Алтайском крае утром 8 декабря похолодало до -44 градусов, сообщает "В курсе 22".

Как ранее предупредили в МЧС, с 8 по 13 декабря в Алтайском крае ожидаются морозы до -40 градусов и даже ниже.

По прогнозу, сегодня в регионе будет до -30 градусов, в отдельных районах пройдет снег.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

12:07:01 08-12-2023

Ну почему же так холодно, блин!?

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no name

12:17:41 08-12-2023

Зато не дождь)

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Гость

12:29:47 08-12-2023

Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...

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Гость

12:51:23 08-12-2023

Гость (12:29:47 08-12-2023) Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...... Снег при такой температуре не идёт. Надо чтобы отпустило до -10 примерно, тогда возможно.

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Гость

20:52:05 08-12-2023

Гость (12:29:47 08-12-2023) Пусть небесная канцелярия пошлет снег. Ну очень скользко...... Снег идет, когда тепло..

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Гость

13:03:28 08-12-2023

Если приглядеться, то - 43,5

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