До -30 градусов. О погоде в Алтайском крае 8 декабря

В отдельных районах пройдет небольшой снег

08 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -25 до -30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -15 до -20 градусов.

В отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -25 до -27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.