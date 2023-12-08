До -30 градусов. О погоде в Алтайском крае 8 декабря
В отдельных районах пройдет небольшой снег
08 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -25 до -30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -15 до -20 градусов.
В отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от -25 до -27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
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