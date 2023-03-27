До +16 градусов потеплеет в Алтайском крае 27 марта

Преимущественно без осадков

27 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 27 марта дневная температура составит +5...+10 градусов, а местами по югу термометры покажут до +16°С, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В Барнауле сегодня также будет тепло: +8...+10 градусов.

"Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – сообщили о погоде в крае синоптики.

Ранее глава алтайского МЧС Александр Макаров рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу.