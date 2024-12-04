Логисты отмечают, что из-за роста тарифов подскочат и цены в магазинах

04 декабря 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Компания-монополист "РЖД" с 1 декабря 2024 года повысила тарифы на перевозки как грузов (на 13,8%), так и пассажиров (на 11,6%). Представители отрасли рассказали amic.ru, почему растет цена ж/д перевозок и как повышение повлияет на логистические компании и на обычных людей.

"Самое серьезное повышение тарифа за последние годы"

Указ о повышении цен на грузовые ж/д перевозки с 1 декабря 2024 года на 13,8% размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, документ подписан Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Решение вступило в силу с 1 декабря и предусматривает индексацию цен на услуги железной дороги. В документе указана разная номенклатура грузов, вид подвижного состава, груженый и порожний рейсы.

"Коммерсант" пишет о том, что порожних вагонов мера не коснется только в случае перевозки нефтепродуктов. А вообще показатель 13,8% включает в себя целевые надбавки, а именно 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% – на капремонт и 1% – на транспортную безопасность. Льготные коэффициенты к тарифу, которые временно приостановили с июля 2022 года, отменят на постоянной основе.

По словам руководителя направления внешней экономический деятельности по экспорту транспортной группы "Континент" Алексея Яблонского, это "самое серьезное повышение тарифа за последние годы". Он отметил, что после декабрьского роста, с 1 января 2025 года тариф должен вырасти еще на 5%.

Железная дорога / Фото: amic.ru

Другие эксперты опасались еще большего увеличения на порожний пробег – на 10%. Но это решение уже отменили, успокоили amic.ru в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Однако новых повышений все-таки ждать стоит, причем уже через месяц. В указе сказано, что с 1 января 2025 года на 5% проиндексируют тарифы на перевозку грузов в контейнерах (за исключением термических контейнеров, контейнеров-платформ и приравненных к ним контейнеров спецназначения). Затем данный тариф вырастет еще на 5% через год, с 1 января 2026 года. На 10,2% повысятся тарифы и на использование инфраструктуры РЖД (сюда входит подача и уборка вагона, маневровые работы и так далее).

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги amic.ru отметили, что решение о повышении тарифа принимал федеральный центр, правительство России и ФАС изменения утвердили.

Железная дорога / Фото: amic.ru

Почему вырос тариф?

В РЖД объяснили повышение тарифов необходимостью исполнения инвестиционной программы на 2025 год, пишет "Коммерсантъ". Ранее издание сообщало, что инвестиционная программа РЖД может сократиться более чем на треть (на 36,7%) – до 84 млрд рублей, все деньги уйдут на поддержание деятельности и закупку тяги. Инвестиции в БАМ и Транссиб упадут в пять раз, а развитие подходов к портам европейской части России будет почти заморожено. Причина этого – большой кредитный портфель, который стало дорого наращивать при текущей ключевой ставке 21%. Собеседники amic.ru из сферы ж/д перевозок также уверены, что решение о повышении тарифа связано с инвестиционной программой РЖД. Именно так в компании обосновали повышение тарифа, отметили в Союзе операторов железнодорожного транспорта.

К чему приведет рост тарифа?

Эксперты отмечают, что для логистических компаний повышение тарифов будет означать удорожание стоимости их услуг. Однако существенно для логистов ничего не изменится, пояснила amic.ru директор новосибирской компании "Контейнерная логистика" Екатерина Карамышева.

"Все уже принимают, что цены растут. Единственное, в таком процентном соотношении роста никто не ждал. Тарифы меняются каждый год, но это самое крупное повышение. Обычно не более 8%, а тут сразу 13,5%. Но как все грузились, так и будут грузиться. Единственное, в первое время пройдет адаптация, все тарифы примут новые значения", – подчеркнула Карамышева.

Поезд / Фото: amic.ru

В первую очередь новый тариф ударит по грузоотправителям, рассказали amic.ru в Союзе операторов железнодорожного транспорта. Они будут платить за отправку своих грузов больше, чем раньше. Операторы железнодорожного транспорта, которые предоставляют вагоны для перевозки, оплачивают тариф на порожний пробег, который пока не повышают, так что на них текущий рост тарифов повлияет "очень опосредованно".

"Повышающийся тариф платит грузоотправитель, именно на него ложится плата за перевозку груза. Операторы только предоставляют вагоны для перевозки. У операторских компаний есть свои вагоны – в собственности или в лизинге. Грузоотправитель хочет отправить товар из точки А в точку Б, он обращается в операторскую компанию и говорит, сколько ему нужно вагонов. Операторская компания лишь согласовывает количество вагонов, сроки, маршрут и все организовывает. Поэтому на операторов текущая тарифная история не повлияет, а вот для грузоотправителей ситуация изменится, они будут платить больше денег", – пояснили в Союзе операторов железнодорожного транспорта.

Однако представители отрасли отмечают, что затраты операторов сейчас тоже увеличиваются из-за роста ключевой ставки Банка России. Ведь многие вагоны у операторских компаний находятся в лизинге, и чем выше ключевая ставка, тем больше кредитных денег собственники платят банку за подвижной состав. То есть если растет ключевая ставка, растут лизинговые платежи, а с ними перевозки становятся дороже для операторов и, соответственно, для грузоотправителей.

Поезд / Фото: amic.ru

Как рост тарифа скажется на обычных людях?

Рост тарифа на железнодорожные грузоперевозки обязательно скажется на ценах товаров в магазинах, уверена Екатерина Карамышева. Ведь логистика входит в стоимость продукта.

"Новые тарифы, конечно, повлияют на стоимость товаров в магазинах. Стоимость товаров увеличится, и мы с вами в магазинах уже будем покупать продукты за другие деньги", – отметила она.

Алексей Яблонский также отметил, что новые тарифы обязательно повлияют на итоговую стоимость товаров для потребителей.

"Понятно, что рост тарифов повлияет на окончательную цену товаров для всех, в конечном итоге – на потребителя и покупателя, они это почувствуют. Но пока еще в эту реальность надо окунуться, посмотреть, как все это будет выглядеть", – отметил он.

Поезд в Барнауле / Фото: amic.ru

Тариф на пассажирские перевозки тоже вырос?

Да. В опубликованном документе указано, что с 1 декабря 2024 года на 11,6% проиндексирован и тариф на пассажирские перевозки на поездах дальнего следования. А вот что будет с тарифами на междугородних перевозках, пока неизвестно. За пригородные направления ответственно правительство Алтайского края, рассказали amic.ru в пресс-службе Алтайского региона ЗСЖД.

"Тарифы на поездах дальнего следования утверждает ФАС, это не наши компетенции. Но что касается пригородных поездов, то здесь уже ценами на билеты занимается региональный комитет по регулированию тарифов. Надо задавать вопрос им", – отметили в пресс-службе СЗЖД.

"Коммерсантъ" пишет, что деньги от повышения тарифа на пассажирские перевозки пойдут на новый подвижной состав: на локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в смежные отрасли.