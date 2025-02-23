До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 февраля

Местами подует порывистый ветер

23 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 23 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -4...-9 градусов, в Барнауле – от -4 до -6, а в предгорьях местами потеплеет до -2...+3.

Преимущественно будет без осадков, но по северу местами выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.