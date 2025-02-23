До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 февраля
Местами подует порывистый ветер
23 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая погода установится в Алтайском крае днем 23 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит -4...-9 градусов, в Барнауле – от -4 до -6, а в предгорьях местами потеплеет до -2...+3.
Преимущественно будет без осадков, но по северу местами выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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