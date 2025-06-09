До +20. О погоде в Барнауле 9 июня

На протяжении всего дня будет облачно

09 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Jake Givens / unsplash.com

Днем 9 июня в Барнауле ожидается теплая, но не жаркая погода, следует из данных сервиса "Яндекс Погода".

Утром температура не поднимется выше +13 градусов, пройдет дождь. Днем с неба перестанет лить и вместе с тем потеплеет до +18 градусов, вечером – до +20. Ночью температура опустится до +16 градусов.

На протяжении всего дня будет облачно. Скорость ветра не превысит 5 м/с.

Ранее метеоролог сообщил, что средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае.