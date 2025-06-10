До +24 градусов потеплеет в Барнауле 10 июня
Осадков не ожидается
10 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Днем 10 июня в Барнауле ожидается теплая и преимущественно облачная погода, следует из данных сервиса "Яндекс Погода".
Утром в краевой столице потеплеет до +18 градусов, будет солнечно. Днем и вечером небо будет покрыто облаками, а температура поднимется до +24 градусов. Вечером столбики термометров вновь опустятся до +18.
Обойдется без осадков. Скорость ветра в течение дня не превысит 3 м/с.
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